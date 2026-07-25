Velike promjene za osobne asistente: U sustavu ih nedostaje još oko 2000

Nedavno su najavljene promjene koje bi trebale poboljšati status osobnih asistenata. Između ostalog moći će se zapošljavati i kroz državne ustanove socijalne skrbi.

Melita Čusek, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za socijalnu politiku, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kazala je kako je glavni cilj da uslugu učiniti dostupnom korisnicima kojima je potrebna.

- Došlo je do povećanja broja korisnika usluge uslijed odluke Ustavnog suda iz prosinca 2025.. Uslugu sada mogu koristiti djeca, može se koristiti tijekom 24 sata, uslugu mogu koristiti osobe čiji roditelji ili član obitelji ima status njegovatelja. Nema više zapreke da ako osoba koristi uslugu pomoći u kući da može koristiti i uslugu osobne asistencije. Provedba odluke Ustavnog suda je obveza države, naglasila je za HRT.

Trenutačno je oko 3400 osobnih asistenata u sustavu koji pružaju uslugu, a procjena je da bi se trebalo zaposliti još 2000 asistenata s obzirom na potrebe.

- Okolnosti na tržištu su složene. Neke preduvjete trebaju stvoriti i naše ustanove. Interesa ima više od strane poslodavaca, on će još i porasti, uvest ćemo neke motivacijske mjere, rekla je Čusek.

Najveći broj osobnih asistenata zaposlen je u udrugama.

- Najveći broj njih ima ugovore o radu, rekla je Čusek.

Javne ustanove kojima je osnivač RH imaju obvezu zapošljavanja temeljem javnog natječaja.

- Ne možete nikoga onemogućiti da se javi na natječaj, poslodavac može propisati i neke dodatne uvjete. Postojeći asistenti u udrugama moći će preći u ustanove kojima je vlasnik država jedino putem javnog natječaja, naglasila je Čusek.

Jedna od novosti je mogućnost zapošljavanja osobe od povjerenja - osobe bliske korisniku koja će mu pružati uslugu privremeno do zapošljavanja osobnog asistenta ili dok ona sama ne stekne uvjete i propisane edukacije.

- Svi idemo ka tome da se što manje osoba smješta u institucije, one trebaju biti krajnje rješenje. Ova usluga to omogućava, štiti dostojanstvo osobe, rekla je Čusek.