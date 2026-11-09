Velike promjene za kredite i minuse: Banke više neće smjeti raditi neke stvari kao dosad

U Hrvatskoj 20. studenoga 2026. na snagu stupa novi Zakon o potrošačkim kreditima, koji donosi niz važnih promjena za građane koji planiraju podignuti kredit, već otplaćuju postojeći ili koriste dopušteno prekoračenje po tekućem računu. Nova pravila trebala bi povećati zaštitu potrošača, spriječiti prekomjerno zaduživanje i ograničiti određene dosadašnje prakse banaka, piše Dnevnik.hr.

Zakon objedinjuje dosadašnje propise o potrošačkom i stambenom kreditiranju te proširuje zaštitu na određene kratkoročne i beskamatne kredite, kao i pojedine oblike kupnje na rate. Ipak, neće sve odredbe početi vrijediti istodobno jer su za dio njih predviđeni prijelazni rokovi.

Banke više neće moći uvjetovati kredit prebacivanjem plaće

Jedna od značajnijih novosti odnosi se na praksu pojedinih banaka koje su od građana tražile da plaću ili druga redovita primanja prebace upravo u banku u kojoj žele podignuti kredit. Prema novim pravilima, takav prijenos primanja više neće smjeti biti obvezan uvjet za odobravanje kredita. Građani će tako imati veću slobodu u odabiru banke, bez nužnog mijenjanja računa na koji primaju plaću. To ipak ne znači da banke neće moći ponuditi povoljnije kamatne stope ili druge pogodnosti klijentima koji kod njih primaju redovita primanja. Takve ponude ostaju moguće, ali prebacivanje plaće ne smije biti obvezan preduvjet za dobivanje kredita. Promjene se odnose i na dodatne usluge. Ako banka prilikom odobravanja kredita zahtijeva policu osiguranja, klijent će moći odabrati drugog osiguravatelja, pod uvjetom da njegova polica pruža jednaku razinu zaštite. Važna promjena očekuje i građane koji koriste dopušteni minus. Banke više neće smjeti bez izričitog pristanka klijenta odobriti novo dopušteno prekoračenje ili samostalno povećati postojeći limit. Slična zaštita predviđena je i za povećavanje kreditnih limita na karticama.

Zakon dodatno uređuje i postupanje banaka kada smanjuju ili ukidaju dopušteno prekoračenje. Ako banka smanji ili ukine dopušteni minus, korisniku mora ponuditi mogućnost otplate odgovarajućeg iznosa u 12 jednakih mjesečnih obroka, bez dodatnih troškova, prije pokretanja ovrhe ili prodaje potraživanja. Pritom se primjenjuje kamatna stopa koja vrijedi za dopušteno prekoračenje.

Banke i drugi vjerovnici morat će pažljivije procjenjivati mogu li građani uredno vraćati novac koji posuđuju.

Pri odlučivanju o kreditu analizirat će se prihodi, redoviti rashodi i druge relevantne financijske okolnosti. Kredit se smije odobriti samo kada procjena pokaže da je razumno očekivati njegovu urednu otplatu. Posebna novost odnosi se na automatizirano odlučivanje. Ako banka koristi računalne sustave ili umjetnu inteligenciju pri procjeni kreditne sposobnosti, građanin će imati pravo zatražiti ljudsku intervenciju, objašnjenje odluke i njezino ponovno razmatranje. Drugim riječima, odluka automatiziranog sustava neće morati biti posljednja riječ.

Ranije otplaćujete kredit? Moguće je veće smanjenje troškova

Građanima koji namjeravaju kredit zatvoriti prije ugovorenog roka novi zakon donosi povoljnija pravila obračuna troškova. Kod prijevremene otplate potrošačkog kredita banka će morati razmjerno umanjiti ukupne troškove, uključujući i određene izdatke naplaćene prilikom samog odobravanja kredita. Naknada za prijevremenu otplatu bit će moguća samo pod propisanim uvjetima, među kojima su primjena fiksne kamatne stope i prijevremena otplata iznosa većeg od 10.000 eura tijekom 12 mjeseci. Naknada se može obračunati samo na iznos iznad tog praga. Najviša dopuštena naknada iznosi jedan posto relevantnog prijevremeno otplaćenog iznosa ako je do isteka kredita ostalo više od godine dana, odnosno 0,5 posto ako je preostalo manje od godine dana.

Kod stambenih kredita i dalje vrijedi pravilo da banka ne smije naplatiti naknadu za djelomičnu ili potpunu prijevremenu otplatu. Važno je naglasiti da se nova pravila o širem smanjenju troškova u pravilu odnose na ugovore sklopljene nakon stupanja zakona na snagu. Zakon donosi stroža ograničenja i u oglašavanju kreditnih proizvoda. U reklamama za kredite morat će biti jasno istaknuto upozorenje: "Oprez! Zaduživanje nije besplatno."

Ako se u oglasu spominju kamate ili troškovi kredita, banke će morati prikazati ključne financijske informacije, uključujući efektivnu kamatnu stopu i ukupne iznose koje potrošač treba platiti. Zabranjuje se i oglašavanje koje sugerira da će samo podizanje kredita poboljšati financijsku situaciju građanina ili da kredit može zamijeniti štednju. Kupnja na rate neće biti ukinuta, ali će određeni oblici takvog plaćanja podlijegati strožim pravilima. Posebno se uređuju slučajevi u kojima trgovac samostalno omogućuje obročnu otplatu, bez klasičnog bankovnog kredita. U određenim okolnostima trgovac će tada imati obveze vjerovnika, uključujući procjenu kreditne sposobnosti kupca. Za dio tih pravila predviđena je primjena od 2027. odnosno 2028. godine, ovisno o vrsti kreditiranja. Među novostima je i dodatna zaštita osoba koje su se liječile od onkoloških bolesti. Prema novom zakonu, društva za osiguranje neće smjeti koristiti podatke o ranijoj dijagnozi raka pri ugovaranju osiguranja povezanog s potrošačkim kreditom nakon što prođe deset godina od završetka liječenja. Cilj te odredbe jest spriječiti dugotrajno nepovoljniji položaj osoba koje su preboljele tešku bolest prilikom ugovaranja određenih financijskih usluga.

Što ako građani više ne mogu otplaćivati kredit?

Zakon predviđa dodatne mjere i za građane koji se nađu u financijskim poteškoćama. Prije pokretanja prisilne naplate vjerovnici će morati razmotriti odgovarajuće mjere kojima bi se olakšala otplata duga. To može uključivati produljenje roka otplate, privremenu odgodu plaćanja, promjenu postojećih uvjeta ili refinanciranje. Predviđena je i besplatna usluga savjetovanja o dugu koju će pružati Financijska agencija (Fina), uz mogućnost sudjelovanja udruga za zaštitu potrošača. Većina novih zakonskih pravila počinje vrijediti 20. studenoga 2026. godine, dok je za pojedine odredbe određena kasnija primjena. Građanima koji planiraju novo zaduživanje posebno će biti važno upoznati se s novim pravima i uvjetima prije potpisivanja ugovora.