Velike promjene za iznajmljivače: Uvodi se obvezna registracija i nova pravila za apartmane

Vlada Republike Hrvatske uputila je Hrvatskom saboru prijedlog novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se uvode brojne promjene s ciljem bolje regulacije turističkog sektora, veće transparentnosti te učinkovitijeg nadzora nad kratkoročnim najmom.

Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na obvezan registracijski broj za sve privatne iznajmljivače koji svoje smještajne kapacitete oglašavaju putem internetskih platformi. Ova obveza proizlazi iz europske uredbe o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja koja se primjenjuje od 20. svibnja.

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Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pojasnio je kako će se uspostaviti jedinstveni sustav registracije svih iznajmljivača, a svaki apartman, soba ili kuća za odmor morat će imati jedinstveni registracijski broj prilikom oglašavanja na digitalnim platformama. Time će se omogućiti razmjena podataka između države i internetskih servisa te spriječiti oglašavanje neregistriranog smještaja.

Prikupljeni podaci trebali bi poslužiti kao temelj za kvalitetnije planiranje razvoja turizma i donošenje javnih politika, budući da će nadležna tijela raspolagati točnijim i usporedivim informacijama o tržištu.

Zakonski prijedlog predviđa i visoke kazne za internetske platforme koje ne budu dostavljale propisane podatke ili ne budu provjeravale posluju li iznajmljivači u skladu sa zakonom. Kazne će iznositi od 13.000 do 130.000 eura, odnosno od jedan do šest posto ukupnog financijskog prihoda platforme.

Proširuju se i ovlasti nadzornih tijela. Osim Državnog inspektorata, kontrolu će moći provoditi Carinska uprava, komunalni redari te čuvari prirode.

Novim zakonom dodatno se uređuju pravila vezana uz smještaj osoba koje nisu članovi uže obitelji u stanovima, apartmanima i kućama za odmor. Istodobno se pravnim osobama i obrtnicima ukida mogućnost dobivanja novih rješenja za pružanje usluge smještaja u objektima stambene namjene. Prema riječima ministra Glavine, cilj ove mjere je očuvanje stanovanja kao osnovne namjene stambenih prostora, ublažavanje pritiska na tržište dugoročnog najma te zaštita kvalitete života lokalnog stanovništva.

Značajna promjena odnosi se i na digitalizaciju upravnih postupaka. Svi postupci vezani uz izdavanje rješenja i administraciju trebali bi se ubuduće voditi elektronički kroz sustav eTurizam, čime bi se ubrzala obrada zahtjeva, smanjila administracija i povećala transparentnost rada.

Prijedlog zakona donosi i zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima, dok se pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu dodatno precizira.

Uvodi se i obvezna rekategorizacija svih turističkih smještajnih objekata. Privatni iznajmljivači morat će obnoviti kategorizaciju svakih deset godina, dok će hoteli i kampovi taj postupak prolaziti svakih pet godina. Namjera je osigurati da dodijeljene kategorije odgovaraju stvarnom stanju objekata te potaknuti kontinuirano podizanje kvalitete turističke ponude.

Ministar Glavina poručio je kako predloženi zakon predstavlja važan korak prema uređenijem i održivijem razvoju hrvatskog turizma.