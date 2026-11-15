Velike promjene za građane već od petka: Banke više neće smjeti same povećavati minus, nova pravila i za kupnju mobitela na rate

Građane Hrvatske od petka, 20. studenoga, očekuju nova pravila kreditiranja koja donose promjene kod podizanja kredita, korištenja dopuštenog minusa na tekućem računu, ali i kupnje proizvoda na rate. Novi zakon donosi strože obveze za vjerovnike, dodatnu zaštitu potrošača i jasnija pravila prilikom zaduživanja.

Novi Zakon o potrošačkim kreditima počinje se primjenjivati 20. studenoga 2026. godine, a njegov je osnovni cilj spriječiti prekomjerno zaduživanje građana i osigurati veću transparentnost prilikom ugovaranja financijskih obveza. Prema podacima Hrvatske narodne banke, ukupni krediti kućanstvima krajem rujna dosegnuli su 29,6 milijardi eura, što predstavlja povećanje od 11 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Stambeni krediti pritom su porasli za 12,5 posto, dok su gotovinski krediti zabilježili rast od deset posto.

Podržavate li nova pravila prema kojima će se kreditna sposobnost provjeravati i pri kupnji mobitela na rate? Da, tako će se spriječiti prekomjerno zaduživanje Ne, to je nepotrebno kompliciranje kupnje Ovisi o cijeni uređaja i iznosu rate Nisam upoznat/a s novim pravilima Glasaj

Banke više neće moći povećavati minus bez pristanka građana

Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na dopuštena prekoračenja po tekućim računima. Banke više neće moći jednostrano povećavati dopušteni minus bez pristanka korisnika.

Istodobno se dodatno uređuju postupci procjene kreditne sposobnosti. Prije odobravanja kredita vjerovnici će morati raspolagati relevantnim informacijama o financijskom stanju klijenta i utvrditi može li on redovito podmirivati preuzete obveze. Kako je ranije za HRT objasnila Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav Ministarstva financija, građani ipak ne trebaju očekivati dramatične promjene u postupcima odobravanja bankarskih kredita jer se velik dio novih zahtjeva već primjenjuje u praksi.

Kupujete mobitel na rate? I tu dolaze promjene

Posebnu pozornost izazivaju nova pravila koja će obuhvatiti i teleoperatere te trgovce koji samostalno omogućuju kupnju proizvoda na rate. Kada teleoperater kupcu ponudi mobilni uređaj na obročnu otplatu i pritom sam nastupa kao vjerovnik, morat će provjeriti njegovu kreditnu sposobnost. To znači da će se prilikom kupnje mobitela na rate, u takvim slučajevima, procjenjivati može li kupac uredno podmirivati mjesečne obveze.

Ipak, za nove vjerovnike predviđeno je prijelazno razdoblje. Obveze koje se odnose na takav oblik kreditiranja počinju se primjenjivati od 1. lipnja 2027. godine. Važno je naglasiti da se ove promjene ne odnose na uobičajenu kupnju na rate putem bankovnih kartica, kod koje je banka već odobrila odgovarajući kreditni limit.

Zbog dugova prema teleoperaterima blokirani brojni građani

Koliko je problem zaduživanja kod teleoperatera ozbiljan, pokazuju podaci koje je ranije iznijela Ana Zorić.

Prema njezinim riječima, petina blokiranih građana ima blokadu povezanu s dugovanjima prema teleoperaterima. Samo tri najveća teleoperatera tijekom prošle godine pokrenula su približno 30 tisuća ovrha. U razgovoru za HRT Zorić je istaknula kako procjena kreditne sposobnosti mora biti razmjerna iznosu zaduženja. Drugim riječima, kupnja mobitela vrijednog tisuću eura neće zahtijevati jednaku razinu provjera kao podizanje stambenog kredita od 200 tisuća eura.

Nova prava za korisnike kredita

Zakon donosi i dodatne zaštitne mehanizme za građane. Ako je zahtjev za kredit odbijen, potrošač će imati pravo dobiti informacije o razlozima takve odluke, a kod automatiziranog odlučivanja predviđena je i mogućnost ljudske intervencije.

Uvode se i jasnija pravila o prijevremenoj otplati kredita, uključujući razmjerno smanjenje ukupnih troškova.

Bankama se dodatno ograničava mogućnost uvjetovanja odobravanja kredita korištenjem drugih proizvoda ili usluga. Primjerice, banka može ponuditi povoljnije uvjete klijentima koji kod nje primaju plaću, ali prijenos primanja ne smije postaviti kao uvjet za samo odobravanje kredita.

Fina će građanima pružati besplatno savjetovanje

Novost je i uvođenje besplatnog savjetovanja za građane koji imaju poteškoća s otplatom dugova.

Tu će uslugu pružati Financijska agencija (Fina), a cilj je pomoći dužnicima da bolje razumiju svoje financijske obveze i pronađu mogućnosti za rješavanje problema sa zaduženošću. Novi zakon donosi i stroža pravila oglašavanja kredita. Financijske institucije morat će jasnije prikazivati uvjete zaduživanja i upozoravati građane na troškove koje preuzimaju. Iako većina zakonskih odredbi stupa na snagu 20. studenoga, za pojedine oblike kreditiranja predviđeni su dodatni prijelazni rokovi, koji se protežu i u 2027. te 2028. godinu.