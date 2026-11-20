Grad Šibenik priprema nova ulaganja u infrastrukturu javnog autobusnog prijevoza, a među predloženim zahvatima za 2027. godinu nalaze se dva autobusna ugibališta koja bi trebala poboljšati uvjete za putnike. Riječ je o lokacijama kod Opće bolnice Šibenik i na području Rasadnika, koje su uvrštene u nacrt prijedloga Programa gradnje komunalne infrastrukture.

Za zahvat kod bolnice predviđeno je 150.000 eura, dok je za ugibalište na području Rasadnika planirano 50.000 eura. Ukupna vrijednost tih dvaju planiranih ulaganja iznosi 200.000 eura, ali važno je naglasiti da je riječ o proračunskim prijedlozima koji se nalaze u postupku savjetovanja, a ne o već ugovorenim radovima.

Kod bolnice putnici čekaju na uskom nogostupu

Jedan od najuočljivijih problema nalazi se ispred šibenske bolnice, u Ulici Stjepana Radića, gdje putnici trenutačno čekaju, ulaze i izlaze iz autobusa na relativno uskom nogostupu. Takvi uvjeti posebno su zahtjevni za starije osobe, pacijente koji dolaze na preglede i građane smanjene pokretljivosti, kojima je potreban siguran i dovoljno širok prostor za kretanje.

Prema pojašnjenju zamjenika gradonačelnika Danijela Milete, gradska je zamisao da se na toj lokaciji ukloni dio postojećeg bolničkog zida i uredi prostor za autobusno ugibalište. Uz sam prostor za zaustavljanje autobusa planira se i primjereno širok nogostup te autobusna nadstrešnica, čime bi se znatno poboljšali uvjeti čekanja i ulaska u vozila.

Novo stajalište planirano je i kod Rasadnika

Druga predložena lokacija nalazi se na području Bioca, u Ulici Put Bioca, u blizini raskrižja s Ulicom Velimira Škorpika i parka Rasadnik. Ondje trenutačno ne postoji odgovarajuće autobusno stajalište na planiranom mjestu, a projekt bi trebao stvoriti uvjete za sigurnije zaustavljanje autobusa i bolju povezanost putnika.

Novo ugibalište imalo bi važnu ulogu i u organizaciji gradskih linija, posebno u kontekstu planiranog poboljšanja autobusnog prijevoza. Prema objavljenim informacijama, za ovu lokaciju pribavljena je suglasnost Hrvatskih cesta, a planirana je i mogućnost sufinanciranja iz europskih sredstava.

Dio šireg plana od Njivica do Brodarice

Predložena ulaganja ne predstavljaju izolirane zahvate. Grad priprema projektiranje približno deset autobusnih ugibališta na potezu od Njivica do Brodarice, pri čemu su pojedina stajališta povezana s većim rekonstrukcijama prometnica, a druga se planiraju kao zasebni komunalni projekti.

Takva ulaganja posebno su važna u gradovima koji žele potaknuti češće korištenje javnog prijevoza. Nije dovoljno nabaviti nove autobuse ako putnici na stajalištima nemaju odgovarajuću zaštitu od vremenskih uvjeta, siguran pristup vozilima i dovoljno prostora za čekanje.

Kada bi radovi mogli početi?

Budući da su zahvati uključeni u nacrt programa za 2027. godinu, njihov početak ovisit će o dovršetku dokumentacije, potrebnim odobrenjima, osiguranju sredstava i provedbi odgovarajućih postupaka. Stoga se u ovoj fazi ne može govoriti o potvrđenom datumu početka gradnje.

Ako budu realizirani, novi prostori za zaustavljanje autobusa mogli bi olakšati svakodnevno kretanje velikom broju građana, a posebno onima koji javni prijevoz koriste za odlazak u bolnicu. Upravo zato vrijednost ovih ulaganja nije samo u novim prometnim površinama, nego u sigurnijem i dostupnijem javnom prijevozu.