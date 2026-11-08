Velike promjene u srcu Splita: Vraćaju se štekati na Pjacu, stižu novi oko Peškarije, ali na nekim mjestima slijede zabrane!

Splitska povijesna jezgra ponovno bi mogla promijeniti izgled. Na sjednici Gradskog vijeća, zakazanoj za četvrtak, 12. studenoga, raspravljat će se o novoj Odluci o komunalnom redu, a osobitu pozornost izaziva prijedlog rasporeda ugostiteljskih terasa u najstrože zaštićenom dijelu grada.

Prema objavljenom prikazu predloženog Plana korištenja štekata, promjene bi obuhvatile nekoliko prepoznatljivih splitskih lokacija, od Narodnog trga, odnosno Pjace, do ulica oko Peškarije. Na pojedinim mjestima ponovno bi se omogućilo postavljanje stolova i stolica, dok bi na drugima vrijedila stroga ograničenja zbog zaštite kulturno-povijesne baštine.

Na Pjacu se vraća Judita, novi štekati oko Peškarije

Jedna od zanimljivijih promjena odnosi se na Narodni trg, gdje bi se ponovno omogućilo postavljanje terase ispred ugostiteljskog objekta Judita. Prema dostupnom prikazu plana, postojeće terase na Pjaci uglavnom bi se zadržale, dok za nekadašnju terasu ugostiteljskog objekta No Stress nije predviđen povratak u predloženom rasporedu.

Značajnije promjene planiraju se i oko splitske Peškarije. Nove ugostiteljske površine predviđaju se u Obrovu, uključujući prostor neposredno iza ribarnice i križanje s Trogirskom ulicom. Dodatne terase planirane su i u Trogirskoj te Ulici kraj svete Marije, među ostalim ispred objekata Noštromo i nekadašnje Zlatne ribice.

Time bi jedan od najprometnijih pješačkih dijelova stare gradske jezgre dobio drukčiji raspored ugostiteljskih sadržaja. Upravo je to područje posebno osjetljivo zbog uskih prolaza, intenzivnog kretanja pješaka, dostave i svakodnevnih potreba stanovnika središta grada.

Promjene u Bosanskoj, Domaldovoj i Šubićevoj ulici

Prijedlogom su obuhvaćene i druge lokacije u povijesnoj jezgri. Dodatne ugostiteljske površine planiraju se u Šubićevoj i Domaldovoj ulici, a predviđa se i povratak terase u prolazu koji iz Bosanske vodi prema Rodriginoj ulici.

Zanimljivo je da se određene površine predviđaju i na stubištima, uz posebne uvjete korištenja. Među spomenutim lokacijama nalaze se stube u blizini sfinge te one na vrhu Bosanske ulice. Za pojedine terase koje su dosad imale ograničeno radno vrijeme također se predlaže mogućnost duljeg korištenja.

Takve promjene mogle bi odgovarati dijelu ugostitelja, ali istodobno otvaraju pitanje kako osigurati dovoljno prostora za prolazak građana, pristup stambenim objektima i normalno funkcioniranje povijesne jezgre. Posebno će biti važno da korištenje javnih površina ne ugrozi sigurnost pješaka i pristupačnost pojedinih ulica.

Konzervatori povlače jasnu granicu: Na Peristilu i kod povijesnih vrata nema terasa

Dok se na nekim lokacijama razmatra omogućavanje novih terasa, u najvrjednijim dijelovima Dioklecijanove palače predviđaju se znatno stroža pravila. Prema objavljenim informacijama o konzervatorskim uvjetima, postavljanje štekata ne bi bilo dopušteno na Peristilu, u Vestibulu, Kriptoportiku i Trikliniju te na prostoru povijesnih vrata Palače.

Ograničenja obuhvaćaju i Dioklecijanovu ulicu, Krešimirovu ulicu, Poljanu kraljice Jelene te pojedine arheološke lokalitete i prezentirane ostatke antičke arhitekture. Posebna pozornost posvećena je zaštiti mozaika, povijesnih zidova i drugih prostora na kojima bi ugostiteljska oprema mogla narušiti vrijednost kulturnog dobra.

U prijedlogu se navodi i uklanjanje jedne terase u Hrvojevoj ulici na zahtjev konzervatorske službe. Time se nastoji uspostaviti ravnoteža između gospodarskog korištenja gradskog prostora i očuvanja jedne od najvrjednijih hrvatskih povijesnih cjelina.

Nakon ranijih sudskih odluka Split ponovno uređuje pravila

Nova odluka dolazi nakon dugotrajnog razdoblja prijepora oko komunalnog reda u Splitu. Tijekom prethodnih godina Visoki upravni sud ukidao je ranije gradske odluke, među ostalim zbog postupovnih nedostataka i nejasnih odredbi povezanih s korištenjem javnih površina.

U ožujku ove godine zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić za Dalmaciju Danas najavila je da nova odluka neće donijeti drastične promjene, ali da će se određene lokacije ponovno razmotriti u skladu sa smjernicama konzervatorske službe.

Sada je na Gradskom vijeću da odluči hoće li prihvatiti predloženi model. Važno je naglasiti da novi raspored terasa još nije konačan, a mogućnost postavljanja štekata ovisit će o usvajanju odgovarajućih akata i provedbi propisanih postupaka.