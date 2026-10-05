Velike promjene u Splitu zbog summita MED9: Uklanjaju se spremnici s brojnih lokacija, evo gdje ćete odlagati otpad

Zbog održavanja summita MED9 u Splitu privremeno će biti uklonjeni spremnici za otpad na više gradskih lokacija, zbog čega će građani i poslovni korisnici nekoliko dana morati koristiti alternativna mjesta za odlaganje otpada.

Summit MED9 održava se 7. listopada, a poseban režim na pojedinim lokacijama počinje već 5. odnosno 6. listopada.

Spremnici na adresi Svačićeva 7 bit će privremeno uklonjeni, a od 6. do 8. listopada otpad se može odlagati u polupodzemne spremnike na adresi Svačićeva 2A.

Sa Starčevićeve 8 također se uklanjaju spremnici, a od 6. do 8. listopada otpad se može odlagati u spremnike od 1100 litara na adresi Gundulićeva 20.

Promjene se odnose i na Sinjsku 1, 7 i 9. Od 6. do 7. listopada otpad se može odlagati u spremnike od 1100 litara na adresama Trg Gaje Bulata 4 ili Zagrebačka 1.

Na Sustipanskom putu 2 (Restoran Adriatik – Grašo) od 6. do 7. listopada odvoz otpada potrebno je naručiti putem telefona: 0993233165 (Jelena) ili 0912540051 (Ante). Naručeni odvoz bit će, u dogovoru s korisnicima, obavljen putem Piaggio vozila.

Isti režim vrijedi i za Meštrovićevo šetalište 1A (Mistiv d.o.o. – fast food Medeni). Od 6. do 7. listopada odvoz se naručuje na brojeve 0993233165 (Jelena) ili 0912540051 (Ante), a bit će obavljen putem Piaggio vozila.

Spremnici će privremeno biti uklonjeni i s lokacija Branimirova obala 1, 1A, 7 i 17. Od 6. do 7. listopada odvoz otpada naručuje se na brojeve 0993233165 (Jelena) ili 0912540051 (Ante). Naručeni odvoz bit će, u dogovoru s korisnicima, obavljen putem Piaggio vozila.

Na adresi Papandopulova 1 (kraj pošte) spremnici će biti uklonjeni od 5. do 8. listopada. Otpad se u tom razdoblju može odlagati u spremnike u velikoj garaži u Papandopulovoj ulici ili u polupodzemne spremnike na adresama Moliških Hrvata 1 ili Ljubićeva 3.

Na adresi Dinka Šimunovića 3 spremnici će također biti privremeno uklonjeni od 5. do 8. listopada, a otpad se može odlagati u polupodzemne spremnike na adresi Dinka Šimunovića 13.

Promjena se odnosi i na Lovački put 1, gdje će biti uklonjeni spremnici sa zapadne strane objekta. Od 6. do 8. listopada otpad se može odlagati u spremnike na istočnoj strani poslovne zgrade na adresi Lovački put 1.

Iz Čistoće Split pozvali su korisnike na pridržavanje navedenih uputa tijekom privremenog režima.