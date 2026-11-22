Trogir nastavlja pripreme za provedbu europskog projekta kojim želi jedan dio svoje vrijedne kulturne baštine učiniti pristupačnijim osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. U sklopu projekta CReAIT Plus, ukupno vrijednog 1.496.730 eura, među najvažnijim zahvatima planiraju se ugradnja unutarnjeg dizala i postavljanje mobilne rampe u Muzeju grada Trogira. Projekt obuhvaća i aktivnosti povezane sa zapošljavanjem ranjivih skupina, uključivim turizmom te prilagodbom jedne od zgrada Centra za pružanje usluga u zajednici Mir u Kaštelima.

Nova konkretna aktivnost zabilježena je 20. studenoga, kada je Grad Trogir objavio postupak nabave usluga administrativne, financijske i operativne provedbe projekta. Procijenjena vrijednost te nabave iznosi 40.000 eura bez PDV-a, a predviđeno trajanje ugovora je 27 mjeseci. Važno je naglasiti da se ovaj iznos odnosi na upravljanje projektom, a ne na samu ugradnju dizala, građevinske radove ili ukupnu vrijednost planiranih ulaganja.

Dizalo i mobilna rampa u povijesnom muzeju

Jedan od najvećih izazova povijesnih gradskih jezgri jest osiguravanje pristupačnosti prostora koji su nastajali stoljećima prije suvremenih standarda kretanja. Trogir je posebno osjetljiv primjer jer njegova povijesna jezgra ima iznimnu kulturnu vrijednost, ali istodobno brojne arhitektonske prepreke. Zbog toga se planiranom prilagodbom Muzeja grada Trogira nastoji povezati zaštita baštine s potrebom da kulturni sadržaji budu dostupni što većem broju ljudi.

Projekt predviđa ugradnju unutarnjeg dizala te postavljanje mobilne rampe u muzejskom dvorištu. Takva rješenja trebala bi olakšati pristup osobama koje se koriste invalidskim kolicima, kao i drugim posjetiteljima koji imaju poteškoće pri svladavanju stepenica. Točni termini izvođenja tih radova i njihov pojedinačni trošak nisu određeni novom nabavom usluga upravljanja projektom.

Projekt vrijedan gotovo 1,5 milijuna eura povezuje Hrvatsku i Italiju

CReAIT Plus provodi se u okviru programa Interreg Italija – Hrvatska, a Grad Trogir ima ulogu vodećeg partnera. U njegovoj provedbi sudjeluju hrvatske i talijanske organizacije, među kojima su Javna ustanova RERA S.D., Centar Mir, Grad Ancona te talijanske organizacije COOSS i Scuola Centrale di Formazione (SCF). Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.496.730 eura, od čega je 1.197.384 eura bespovratnih europskih sredstava.

Projekt nije ograničen samo na uklanjanje fizičkih prepreka u kulturnim ustanovama. Planirani su i programi osposobljavanja, mobilnosti i podrške ranjivim skupinama kako bi im se olakšao ulazak na tržište rada, osobito u području kulture i turizma. Poseban naglasak stavljen je na povezivanje pristupačnih kulturnih sadržaja s mogućnostima zapošljavanja i društvenog poduzetništva.

Jedna od zgrada Centra Mir u Kaštelima također ide u prilagodbu

Važan dio projekta odnosi se na Centar za pružanje usluga u zajednici Mir, čiji korisnici pripadaju skupinama kojima su pristupačnost i kvalitetna podrška od osobite važnosti. U sklopu CReAIT Plusa planirana je adaptacija jedne od zgrada centra, čime se želi unaprijediti infrastruktura za pružanje socijalnih usluga. Točan opseg radova i rokovi njihove provedbe zahtijevaju dodatnu razradu kroz projektnu i nabavnu dokumentaciju.

Suradnja s talijanskim partnerima trebala bi omogućiti i razmjenu iskustava o uključivanju osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina u kulturni i turistički život. Cilj nije samo urediti pojedine prostore, nego razviti rješenja koja će biti korisna i drugim lokalnim zajednicama. Upravo zato projekt povezuje infrastrukturu, obrazovanje, zapošljavanje i međunarodnu suradnju.

Grad traži stručnjake za provedbu, iskustvo važnije od cijene

U novom postupku javne nabave Grad Trogir traži pružatelja usluga koji će sudjelovati u administrativnom, financijskom i operativnom upravljanju projektom. Zanimljivo je da pri vrednovanju ponuda iskustvo stručnjaka nosi 60 posto bodova, dok se cijena vrednuje s preostalih 40 posto. Time se u postupku naglašava važnost stručnih kompetencija za provedbu međunarodnog projekta koji obuhvaća više partnera i različite vrste aktivnosti.

Ponude se zaprimaju do 30. studenoga 2026. u 12 sati, a procijenjena vrijednost ugovora iznosi 40.000 eura bez PDV-a. Nakon odabira pružatelja usluge nastavit će se provedbene aktivnosti u skladu s projektnim planom, dok će za konkretne građevinske zahvate biti potrebno pratiti odgovarajuće postupke i rokove. Za građane će najvažnije pitanje ipak ostati kada će Muzej grada Trogira doista postati pristupačniji i koliko će planirana ulaganja poboljšati svakodnevni život korisnika.