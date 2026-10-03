Velike promjene u liječenju srčanih bolesnika: Vodeći hrvatski kardiolozi otkrili što donose nove smjernice

U Splitu je po prvi put održan stručni kardiološki simpozij ESC Update Split 2026, koji je okupio hrvatske kardiologe i druge liječnike s ciljem predstavljanja i stručne rasprave o najvažnijim novostima s ovogodišnjeg kongresa Europskog kardiološkog društva – ESC Congressa 2026., održanog u Münchenu. Temeljna ideja ESC Update Splita nije samo prenijeti što je novo predstavljeno na velikom europskom kongresu, već najvažnije rezultate zajedno s vodećim hrvatskim stručnjacima kritički analizirati i odgovoriti na ključno pitanje što novi znanstveni dokazi konkretno mijenjaju u liječenju bolesnika i svakodnevnom radu liječnika.

Simpozij je organiziran u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom, a okupio je bolničke kardiologe iz Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije, kao i kardiologe koji djeluju izvan bolničkog sustava te liječnike primarne zdravstvene zaštite.

Sudionicima se na početku skupa obratio ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. Krešimir Dolić, istaknuvši važnost kontinuirane stručne edukacije, znanstvenog razvoja i praćenja suvremenih dostignuća u medicini. U ime Organizacijskog odbora okupljene su pozdravili voditelji simpozija prof. dr. sc. Darija Baković Kramarić i dr. sc. Josip Katić.

Program je obuhvatio aktualnosti iz područja kardiovaskularne prevencije, akutnih i kroničnih koronarnih sindroma, elektrofiziologije i elektrostimulacije, valvularnih bolesti i zatajivanja srca, kao i najvažnije nove ESC smjernice. Posebnu vrijednost programu dale su stručne panel-rasprave u kojima su moderatori, predavači i eksperti analizirali rezultate najnovijih kliničkih istraživanja i mogućnosti njihove primjene u hrvatskoj kardiološkoj praksi. Jedan od završnih dijelova simpozija bio je posvećen upravo pitanju kako nove ESC smjernice mijenjaju svakodnevnu kliničku praksu, uključujući novosti u području kardiološke rehabilitacije i liječenja zatajivanja srca.

ESC Update Split zamišljen je kao mjesto kontinuirane razmjene znanja i iskustava te povezivanja hrvatske kardiološke zajednice s najnovijim europskim znanstvenim dostignućima. Organizatori žele da skup postane tradicionalno mjesto susreta hrvatskih kardiologa nakon svakog ESC kongresa, a već je najavljeno i njegovo sljedeće izdanje.