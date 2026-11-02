Velike promjene spremaju se u okolici Splita: Nove građevinske zone, prometnice, turistički projekti i stanovanje mladih! Evo što otkriva dokument Općine Klis

Budućnost prostornog razvoja Klisa i okolnih naselja ponovno dolazi u središte pozornosti. Općina Klis započela je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune svojega Prostornog plana uređenja.

Odluku je 26. listopada 2026. donio općinski načelnik Jakov Vetma, a javnost je o početku postupka obaviještena dan poslije.

Iza administrativnog naziva nalazi se niz prijedloga koji bi, ako u budućnosti budu prihvaćeni, mogli utjecati na gradnju, promet, turizam i korištenje zemljišta na velikom području neposredno uz Split.

Razmatrat će se uključivanje novih parcela u građevinska područja

Jedan od najzanimljivijih dijelova objavljenog dokumenta odnosi se na ispitivanje mogućnosti uključivanja pojedinih katastarskih čestica u građevinska područja naselja.

Riječ je o zahtjevima koji će se razmatrati tijekom izrade izmjena plana, a koji mogu biti posebno važni vlasnicima zemljišta i stanovnicima zainteresiranima za gradnju obiteljskih kuća.

Predviđeno je i preispitivanje pojedinih granica urbanističkih planova, kao i usklađivanje kartografskih prikaza s aktualnim geodetskim podacima.

Međutim, to ne znači da je određeno zemljište već postalo građevinsko.

Tek treba utvrditi koji će zahtjevi biti prihvatljivi, u kojoj mjeri zadovoljavaju prostorne i infrastrukturne uvjete te kakve će posljedice imati na okoliš.



Robinzonski turizam u Korušcima i eko-etno selo u Velikom Broćancu

Dokument otkriva i prijedloge za razvoj novih turističkih sadržaja u Dalmatinskoj zagori.

Među njima je ispitivanje mogućnosti uključivanja određenih zemljišnih čestica u izdvojeno područje namijenjeno robinzonskom turizmu u Korušcima.

Zasebno se spominje mogućnost razvoja eko-etno sela u Velikom Broćancu.

Takvi projekti mogli bi otvoriti prostor za razvoj drukčijih oblika turističke ponude, izvan najopterećenijih obalnih područja.

No pritom je važno utvrditi kako bi se eventualni novi sadržaji uklopili u postojeći krajobraz, prometnu mrežu i komunalnu infrastrukturu.

Za sada nije potvrđeno da su navedeni turistički zahvati odobreni niti da postoje konkretni rokovi njihova početka.

Nova stambena zona za mlade u Vučevici

Posebnu pozornost privlači Vučevica, koja se sve češće spominje kao područje budućeg razvoja na sjevernom dijelu splitske aglomeracije.

U dokumentu se izričito navodi ispitivanje mogućnosti uključivanja zemljišnih čestica u izdvojeno područje za priuštivo stanovanje u Vučevici.

Ovaj prijedlog povezan je sa širim razmišljanjima o mogućnostima stambenog zbrinjavanja mladih obitelji iz Splita i okolnih sredina.

Potencijalni razvoj Vučevica dodatno se povezuje s prometnim projektima i ulaganjima u infrastrukturu, uključujući tunel Kozjak i buduće prometno povezivanje s Kaštelima i Splitom.

Međutim, izrada prostornog plana samo je jedan od preduvjeta. Za stvarnu izgradnju nove stambene zone potrebni su i riješeni imovinskopravni odnosi, komunalna infrastruktura, financiranje i odgovarajuće dozvole.

Nove prometnice, groblja i zaštita Kliškog polja

Osim gradnje i turizma, predviđeno je razmatranje novih lokalnih prometnica te korekcija trasa pojedinih infrastrukturnih sustava.

Dokument obuhvaća i mogućnost proširenja groblja, izgradnje mrtvačnica te dodatnu zaštitu područja Kliškog polja.

To pokazuje da se ne radi samo o promjenama građevinskih zona nego o široj reviziji pravila prostornog razvoja.

Što slijedi u postupku?

Općina će sada pribavljati mišljenja nadležnih javnopravnih tijela o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš.

U sklopu postupka razmatrat će se i pitanje mogućeg utjecaja izmjena plana na područja ekološke mreže.

Nakon prikupljanja mišljenja donijet će se odluka o tome je li potrebna cjelovita strateška procjena, a postupak izrade izmjena prostornog plana nastavit će se prema propisanim pravilima.

Najvažnije je da ništa od navedenog još ne predstavlja konačnu odluku o novoj gradnji.

Za stanovnike Klisa, Vučevica, Korušca i drugih naselja sljedeći važan korak bit će objava preciznih kartografskih prikaza, iz kojih će se moći vidjeti koje su lokacije obuhvaćene prijedlozima i što se na njima eventualno planira.