Velike promjene na vidiku u obiteljskoj medicini? Šefica KoHOM-a otkrila što će tražiti od Ministarstva

Dosadašnja predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) Zrinka Huđek-Leskovar, dobila je novi mandat za predsjednicu udruge na Izbornoj skupštini KoHOM-a održanoj sinoć.

Na Skupštini su izabrani i članovi Izvršnog odbora KoHOM-a: Vanja Hmelik (dosadašnji tajnik i glavni urednik KoHOM-ovog časopisa FaMa) Juraj Jug, Darja Nelken-Bestvina, Anamarija Bekavac, Jagoda Gašpari i Magdalena Šobar.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su Aleksandar Ljubotina, Vesna Potočki Rukavina i Dunja Ljubičić, dok su za članove Mirovnog vijeća izabrani Vjekoslava Amerl Šakić, Zrinko Karlović i Vesna Tabak.

Predsjednica KoHOM-a Zrinka Huđek-Leskovar, inače specijalistica obiteljske medicine iz Varaždinske županije, najavila je nastavak intenzivnog rada udruge na rješavanju ključnih problema obiteljske medicine i jačanju primarne zdravstvene zaštite. Među prioritetima novog mandata istaknula je nastavak aktivnog sudjelovanja KoHOM-a u Radnoj skupini za unapređenje primarne zdravstvene zaštite pri Ministarstvu zdravstva, posebno kada je riječ o smanjivanju administracije kojom su liječnici obiteljske medicine nepotrebno preopterećeni, zbog čega u konačnici najviše gube pacijenti. Upozorila je da se problem administrativnog opterećenja ne može promatrati odvojeno od kadrovskog problema u obiteljskoj medicini jer je temeljni problem obiteljske medicine povezan s nedovoljnim razumijevanjem njezine uloge kao nositelja zdravstvenog sustava, što se tijekom godina odražavalo kroz nedovoljna ulaganja, administrativno opterećenje i nedovoljan broj specijalizacija. U novom mandatu KoHOM će se stoga nastaviti snažno zalagati i za uvođenje trećeg člana tima obiteljske medicine.

Jedan od važnih prioriteta novog vodstva bit će i jačanje položaja liječnika obiteljske medicine zaposlenih u domovima zdravlja. KoHOM će se zalagati za stvaranje kvalitetnijih i ujednačenijih uvjeta rada te za to da liječnici obiteljske medicine, bez obzira na organizacijski oblik u kojem rade, imaju uvjete koji će omogućiti profesionalni razvoj, edukaciju i odgovarajuću financijsku kompenzaciju za svoj rad. Najavila je i zalaganje KoHOM-a za sustavno rješavanje financiranja specijalizacija iz obiteljske medicine.

„KoHOM će nastaviti djelovati kao suradljiva udruga, ali istodobno ostati čvrsta, jaka i neovisna u zastupanju interesa obiteljske medicine“, proučila je predsjednica KoHOM-a Zrinka Huđek Leskovar.