Velike promjene na Sveučilištu u Splitu: Ovo je šest novih prorektora koji ulaze u tim rektora Koceića-Bilan

Senat Sveučilišta u Splitu na današnjoj je sjednici, na prijedlog rektora prof. dr. sc. Nikole Koceića-Bilana, izabrao šest prorektora koji će dužnosti obnašati tijekom njegova mandatnog razdoblja.

Za prorektoricu za pravna i kadrovska pitanja izabrana je prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Prof. dr. sc. Katarina Vukojević s Medicinskog fakulteta imenovana je prorektoricom za projekte i međunarodnu suradnju.

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Pleština s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje bit će prorektor za poslovanje, studente i odnose s javnošću.

Za prorektora za infrastrukturu izabran je izv. prof. dr. sc. Ivo Andrić s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije.

Prof. dr. sc. Bruno Ćorić s Ekonomskog fakulteta obnašat će dužnost prorektora za financije i nastavu, dok je prof. dr. sc. Igor Jerković s Kemijsko-tehnološkog fakulteta izabran za prorektora za znanost i kvalitetu.

Mandat novoizabranih prorektora vezan je uz mandat rektora prof. dr. sc. Nikole Koceića-Bilana te traje od 1. listopada 2026. do 30. rujna 2030. godine.