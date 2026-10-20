Velike promjene na splitskoj obali: Novi zahvati na Bačvicama i u Stobreču, mijenjaju se pravila za terase i šankove

Na splitskoj obali planiraju se novi zahvati, ali i promjene u korištenju pomorskog dobra. Prijedlog izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Splita za razdoblje od 2024. do 2028. godine donosi tri nova projekta, među kojima su uređenje obalnog zida uz plažni objekt na Bačvicama te zahvati na šetnici i rivi u Stobreču. Istodobno se mijenja popis lokacija predviđenih za ugostiteljske objekte, terase, rekreacijske sadržaje i druge djelatnosti na pomorskom dobru.

Promjene se odnose na više dijelova splitske obale, od Bačvica i Stobreča do Zvončaca, Slatina i Duilova. Osim planiranih infrastrukturnih zahvata, dokument predviđa brisanje pojedinih dosadašnjih lokacija za gospodarske djelatnosti i uvrštavanje novih.

Riječ je o izmjenama gradskog plana kojim se uređuje upravljanje pomorskim dobrom, uključujući mogućnosti korištenja obalnog prostora i izdavanja dozvola za različite djelatnosti.

Tri nova zahvata na Bačvicama i u Stobreču

Jedna od važnijih novosti odnosi se na proširenje popisa zahvata predviđenih Planom upravljanja pomorskim dobrom.

Predlaže se dodavanje triju novih stavki, od kojih se prva odnosi na uređenje odnosno rekonstrukciju postojećeg obalnog zida i zaobilaznog platoa uz plažni objekt Bačvice.

Preostala dva zahvata planirana su u Stobreču.

Jedan obuhvaća obalnu šetnicu, i to dionicu unutar područja obuhvaćenog Urbanističkim planom uređenja naselja Stobreč.

Drugi se odnosi na uređenje stobrečke rive, na potezu od križanja sa Stepinčevom ulicom do postojeće plaže.

Uvrštavanje ovih zahvata u Plan važan je administrativni korak, no sam dokument ne navodi vrijednost radova, rokove njihove realizacije ni datum početka gradnje.

Predložene izmjene zahvaćaju i popis lokacija na kojima je predviđeno obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na pomorskom dobru.

Iz dosadašnjeg plana briše se pet lokacija na Obali kneza Domagoja, označenih brojevima 14, 14 A, 14 B, 14 C i 14 D.

Na tim su lokacijama bile predviđene terase površine 37, 10, 34, 18 i 15 četvornih metara.

Iz tabličnog prikaza brišu se i dvije ugostiteljske lokacije u Slatinama, na kojima su bili predviđeni objekti s terasama od 42 i 48 četvornih metara.

Promjena se odnosi i na Duilovo, gdje se iz plana uklanja stavka koja je predviđala tri ugostiteljska objekta i ukupno 120 četvornih metara terase.

Važno je naglasiti da brisanje lokacija iz Plana ne znači samo po sebi da su postojeći objekti uklonjeni ili da je određena djelatnost već prestala s radom. Dokument uređuje planirane mogućnosti korištenja pomorskog dobra.

Promjene i za iznajmljivanje opreme na Slatinama

Izmjene obuhvaćaju i djelatnosti iznajmljivanja opreme za rekreaciju i sport.

Iz plana se briše pet lokacija u Slatinama na kojima je bilo predviđeno korištenje plovila, sandolina, pedalina i druge rekreacijske opreme.

Riječ je o lokacijama označenima brojevima 1, 1 A, 2, 7 i 8.

Na pojedinim lokacijama bila su predviđena po dva plovila snage do 110 kilovata, uz dodatnu opremu za rekreaciju na moru.

Također se brišu dvije lokacije povezane s trgovinom na malo izvan prodavaonica. Jedna se odnosi na rashladnu vitrinu, zamrzivač ili pokretnu napravu, a druga na štand s tendom.

Istodobno se u plan dodaju nove lokacije i sadržaji.

U Slatinama se na lokaciji 36 predviđa jedan ugostiteljski objekt površine do 15 četvornih metara, terasa od 48 četvornih metara te tri kemijska toaleta, svaki površine do dva četvorna metra.

Na lokacijama 7 A i 9 predviđena su po tri kemijska toaleta.

Za ove sadržaje planirana je po jedna dozvola na razdoblje od dvije godine.

Novosti se odnose i na opremu za plaže. Na trima lokacijama u Slatinama, označenima brojevima 7 A, 36 i 9, predviđeno je po deset suncobrana i deset ležaljki.

To znači da se na navedenim lokacijama ukupno planira mogućnost postavljanja 30 suncobrana i 30 ležaljki, uz odgovarajuće dozvole.

Na Zvončacu novi šank i proširenje terase

Zanimljive promjene predviđene su i na Zvončacu, na području bazena Jadran.

Na lokaciji označenoj brojem 23 planira se mogućnost postavljanja jednog šanka na otvorenom s točionikom.

Istodobno je predviđeno proširenje postojeće terase za 70 četvornih metara.

Na istoj lokaciji planirano je i postavljanje četiriju suncobrana.

Za navedene sadržaje dokument predviđa dozvole u trajanju od dvije godine.

Ni ove odredbe ne znače da su sadržaji već postavljeni, nego da se predlaže njihovo uvrštavanje u gradski plan korištenja pomorskog dobra.

Osim izmjena lokacija, dokument donosi i promjene pravila za izdavanje dozvola.

Predviđeno je da se dozvole na pomorskom dobru izdaju na razdoblje od dvije do pet godina, na temelju provedenog javnog natječaja.

Iznimka se odnosi na djelatnosti za koje dozvola nije izdana ili je prethodno ukinuta. U tim slučajevima dozvola se može izdati na onoliko godina koliko je preostalo do isteka važenja Plana.

Uvode se i posebne odredbe za privremene ili prigodne djelatnosti od javnog interesa za lokalnu zajednicu.

Za takve djelatnosti predviđena je mogućnost umanjene minimalne naknade.

Ako je riječ o nekomercijalnoj djelatnosti od javnog interesa, dozvola se iznimno može izdati i bez naknade.

Međutim, u takvim slučajevima dozvola ne smije uključivati mogućnost ograničavanja opće upotrebe pomorskog dobra.

O izdavanju dozvola odlučivat će gradonačelnik

Predloženim izmjenama dodatno se precizira postupak odlučivanja o dozvolama.

Na temelju zaprimljenog zahtjeva i prijedloga nadležnog upravnog odjela, rješenje o dodjeli dozvole na pomorskom dobru donosit će gradonačelnik.

Prema tekstu dokumenta, izmjene i dopune Plana stupile bi na snagu osmoga dana od objave u Službenom glasniku Grada Splita.

Predložene promjene tako obuhvaćaju infrastrukturne zahvate na Bačvicama i u Stobreču, drukčiji raspored ugostiteljskih i rekreacijskih sadržaja te nova pravila za pojedine vrste dozvola.

Za građane će posebno biti zanimljivo kako će se planirane promjene odraziti na korištenje obale, dostupnost plaža i izgled pojedinih dijelova splitskog pomorskog dobra.