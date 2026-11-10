Velike promjene na jednoj od najzapuštenijih splitskih plaža: Ruše se bespravni zidovi, obnavlja šetnica, a spominje se i skulptura!

Jedna od najpoznatijih splitskih plaža, Ježinac na južnoj strani Marjana, nakon godina propadanja mogla bi konačno dobiti izgled kakav zaslužuje. Grad Split pokrenuo je postupak javne nabave za rekonstrukciju obalnog zida i šetnice u istoimenoj uvali, a riječ je o zahvatu koji bi trebao riješiti dugogodišnje probleme s dotrajalom infrastrukturom, bespravno izvedenim građevinama i sigurnošću prolaznika.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 290.000 eura bez PDV-a, a postupak se vodi pod evidencijskim brojem MV-874/2026-I. Natječaj je prvotno objavljen 22. listopada, a prema izmijenjenim podacima rok za dostavu ponuda je 24. studenoga 2026. godine. Tek nakon završetka postupka i ugovaranja radova bit će moguće preciznije govoriti o početku obnove.

Uklanjaju se opasni zidovi i bespravne građevine

Najveći problem Ježinca nije samo njegov zapušten izgled. Postojeći obalni zid na pojedinim je dijelovima podlokan, a oštećenja i korodirana armatura upozoravaju na dugotrajno djelovanje mora. Dodatni problem predstavljaju nelegalno izvedeni zidići, platoi i druge konstrukcije koje su tijekom godina promijenile izvorni izgled obale.

Projekt rekonstrukcije predviđa uklanjanje dotrajalog obalnog zida i izgradnju nove konstrukcije, kao i uklanjanje bespravnih zahvata. Posebna pozornost trebala bi se posvetiti sigurnosti pješaka i kupača, osobito na dijelovima gdje je postojeća infrastruktura oštećena ili nestabilna.

Šetnica će dobiti novu površinu, a postojeće zelenilo trebalo bi ostati

Jedan od važnijih zahvata odnosi se na sanaciju šetnice i njezinu zaštitu od djelovanja mora. Naime, zbog niskog položaja pojedinih dijelova obalne infrastrukture, plima i valovi godinama stvaraju dodatne probleme. Rekonstrukcijom se želi postići sigurnije i dugotrajnije rješenje.

Prema ranije predstavljenim projektnim rješenjima, završna površina nove šetnice trebala bi biti izvedena s kamenim oblutcima utopljenima u beton, čime bi se zadržao mediteranski karakter prostora. Planirano je i očuvanje postojećih stabala, što je posebno važno zbog položaja plaže u neposrednoj blizini Park-šume Marjan.

Na Ježinac bi mogla stići i skulptura povezana s njegovim imenom

Obnova bi mogla donijeti i zanimljiv umjetnički sadržaj. Grad Split ranije je najavio razmatranje inicijative Umjetničke akademije u Splitu da se u uvali postavi skulptura Frane Missie „Djevojka koja vadi ježinac”.

Takvo rješenje povezalo bi novi izgled kupališta s njegovim prepoznatljivim imenom i lokalnim identitetom. Ipak, postavljanje skulpture potrebno je razlikovati od već pokrenute nabave za građevinske radove jer njezina realizacija ovisi o potrebnim odobrenjima.

Kada će radovi početi i hoće li biti gotovi do ljeta?

Grad je ranije kao okvirni termin početka rekonstrukcije spominjao prvo tromjesečje 2027. godine. Međutim, samo raspisivanje javne nabave nije jamstvo da će radovi početi u tom razdoblju. Prije toga potrebno je završiti postupak, odabrati izvođača i ispuniti sve uvjete za početak zahvata.

Za građane je posebno važno pitanje hoće li obnova biti dovršena prije sljedeće kupališne sezone. Ježinac je desetljećima jedno od omiljenih mjesta za kupanje i boravak uz more, a njegova obnova trebala bi prije svega značiti sigurniju, uređeniju i pristupačniju obalu. Hoće li se to ostvariti u planiranom vremenu, ovisit će o provedbi projekta.