Velike promjene na Bačvicama: Stiže 120 novih stabala, gotovo 2.000 grmova i potpuno uređenje poznatog splitskog perivoja

Perivoj Bačvice, jedna od prepoznatljivih zelenih površina Splita, trebao bi dobiti novo ruho. Grad Split predstavio je projekt njegova krajobraznog uređenja, kojim je predviđena obnova zelenila, uređenje pješačkih staza, postavljanje nove urbane opreme te ugradnja sustava automatskog navodnjavanja. Kako je objavio Grad Split, projekt je predstavljen u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, u organizaciji Grada Splita i gradske tvrtke Parkovi i nasadi d.o.o. Predstavljanju su prisustvovali i građani, koji su imali priliku upoznati se s planiranim zahvatima te iznijeti svoje prijedloge i primjedbe.

Planirana sadnja čak 120 novih stabala i gotovo 2.000 grmova

Jedan od najvažnijih dijelova projekta odnosi se na obnovu i obogaćivanje postojećeg zelenila. Prema predstavljenom planu, predviđena je sadnja 120 novih stablašica i polustablašica, 1.911 grmova te 450 trajnica, čime bi Perivoj Bačvice trebao dobiti dodatne zelene površine i bogatiji biljni fond. Poseban naglasak stavljen je na očuvanje vrijednih postojećih stabala, kao i prepoznatljivog karaktera perivoja, koji predstavlja važan dio zelenog identiteta ovog dijela grada. Osim novih nasada, projekt uključuje i uređenje pješačkih staza, postavljanje nove urbane opreme te sustava automatskog navodnjavanja, koji bi trebao omogućiti učinkovitije održavanje zelenila.

Građani iznijeli pitanja, primjedbe i prijedloge

Nakon predstavljanja projekta održana je otvorena rasprava tijekom koje su građani imali priliku postavljati pitanja, iznositi mišljenja te predlagati dodatna rješenja za budući izgled Perivoja Bačvice.

Iz Grada Splita ističu kako će pristigle primjedbe i prijedlozi biti vrijedan doprinos daljnjoj razradi projekta. Grad Split i gradska tvrtka Parkovi i nasadi zahvalili su svim građanima koji su sudjelovali na predstavljanju i uključili se u raspravu.

Cilj je očuvati prepoznatljiv izgled perivoja

Predstavljeni projekt usmjeren je na obnovu i unapređenje javnog prostora, uz očuvanje njegovih postojećih prirodnih vrijednosti. Planiranim zahvatima Perivoj Bačvice trebao bi postati uređeniji i ugodniji prostor za šetnju, odmor i svakodnevni boravak građana.