Velike promjene na Bačvicama! Stiže 120 novih stabala, gotovo 2.000 grmova i potpuno novo ruho poznatog splitskog perivoja

Jedan od prepoznatljivih zelenih prostora Splita uskoro bi mogao dobiti novo ruho. Kako je objavio Gradski kotar Bačvice, predstavljen je projekt krajobraznog uređenja Perivoja Bačvice, čijoj je realizaciji prethodilo višegodišnje zalaganje kotarskog vijeća i brojnih stanovnika ovog splitskog kvarta.

Iz Gradskog kotara ističu kako je riječ o važnom iskoraku nakon godina upozoravanja na nedovoljno održavanje prostora koji ima posebnu vrijednost za stanovnike Bačvica, ali i cijeli Split. "Nakon godina zalaganja, brojnih sastanaka, razgovora, zahtjeva i kontinuiranih pritisaka Vijeća Gradskog kotara Bačvice prema nadležnim gradskim službama i institucijama, konačno je predstavljen projekt krajobraznog uređenja Perivoja Bačvice", poručili su iz kotara.

Stiže više od 2.400 novih biljaka, obnavljaju se i pješačke staze

Prema predstavljenom projektu, Perivoj Bačvice trebao bi doživjeti značajnu krajobraznu obnovu, uz poseban naglasak na očuvanje postojećeg zelenila i prepoznatljivog izgleda prostora. Planirana je sadnja 120 novih stablašica i polustablašica, 1.911 grmova te 450 trajnica, odnosno ukupno 2.481 nove biljke. Osim sadnje, projekt predviđa obnovu i uređenje pješačkih staza, postavljanje nove urbane opreme te ugradnju automatskog sustava navodnjavanja. Posebna pozornost posvetit će se očuvanju vrijednih postojećih stabala kako bi perivoj i nakon uređenja zadržao svoj karakter. "Perivoj Bačvice nije samo zelena površina. On je ogledalo našeg kvarta, ali i cijeloga Splita! Upravo zato nismo odustajali od zahtjeva da se ovom prostoru vrati ljepota, dostojanstvo i značaj koji mu pripadaju", naglasili su iz Gradskog kotara.

Projekt predstavljen građanima, iz kotara poručuju da borba nije završena

Projekt su u Gradskoj knjižnici Marka Marulića predstavili Grad Split i gradska tvrtka Parkovi i nasadi, uz sudjelovanje građana koji su svojim pitanjima, primjedbama i prijedlozima pridonijeli raspravi o budućem izgledu perivoja. Iz Gradskog kotara Bačvice zahvalili su svim sudionicima dosadašnjih razgovora i pripreme projekta, posebno stanovnicima koji su godinama upozoravali na potrebu uređenja ovog prostora. Ipak, naglašavaju kako predstavljanje projekta ne znači i završetak njihove inicijative. "Naš posao ne završava predstavljanjem projekta! Nastavit ćemo pratiti njegovu realizaciju i inzistirati da se planirano uređenje što prije pretvori u stvarne radove na terenu", poručili su.

U Gradskom kotaru smatraju da je predstavljeni projekt rezultat upornosti i kontinuiranog zalaganja za kvalitetnije javne prostore. "Jer Bačvice zaslužuju uređene parkove, očuvano zelenilo i javne prostore na ponos svih svojih stanovnika! Nismo odustajali jučer, nećemo ni sutra! Za naše Bačvice – djelima, a ne ričima!", zaključili su u svojoj objavi.