Velike promjene na A1 kod Splita! Zatvaraju se važne dionice, evo kako će se prometovati do Božića

Vozače koji putuju autocestom A1 prema Splitu i Dubrovniku, ali i one koji se iz Dalmacije kreću prema Zagrebu, od ovog tjedna očekuju značajne promjene u prometu. Hrvatske autoceste najavile su nastavak rekonstrukcije i dogradnje čvora Split, zbog čega će na pojedinim dionicama biti uvedena privremena prometna regulacija, uključujući zatvaranja i preusmjeravanja vozila.

Radovi se nastavljaju nakon ljetne stanke, tijekom koje su bili obustavljeni zahvati koji bi mogli otežati promet u vrijeme najvećih turističkih gužvi.

Nova faza radova počinje u utorak, 13. listopada, dok će značajnija ograničenja za vozače uslijediti tijekom srijede i četvrtka.

Prva ograničenja već u utorak

Prema informacijama Hrvatskih autocesta, 13. listopada započinje postavljanje privremene prometne opreme i signalizacije, uključujući betonske zaštitne ograde tipa New Jersey.

Tijekom pripremnih radova promet će se odvijati uz manja ograničenja, a na pojedinim dijelovima autoceste vozit će se samo jednim prometnim trakom.

Veće promjene očekuju se u srijedu, 14. listopada, od 20 sati, kada zbog postavljanja zaštitnih ograda i uspostave nove regulacije slijede zatvaranja pojedinih dionica.

Za vozače koji autocestom A1 putuju iz smjera Zagreba prema Dubrovniku predviđeno je zatvaranje dionice između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica.

Istodobno će za promet u smjeru Zagreba biti zatvorena dionica između čvorova Bisko i Dugopolje.

Od četvrtka, 15. listopada, u 6 sati promet vozila koja dolaze iz smjera Zagreba prema Dubrovniku preusmjeravat će se preko naplatne postaje Split i kružnog toka na državnoj cesti DC1.

Unatoč ograničenjima, vozačima će i dalje biti omogućeno uključivanje na autocestu preko naplatne postaje Split u smjeru Zagreba i Dubrovnika te preko čvora Vučevica u smjeru Zagreba.

Iz Hrvatskih autocesta upozoravaju da je potrebno pratiti postavljenu prometnu signalizaciju i pravodobno planirati putovanje.

Radovi bi trebali završiti do 23. prosinca

Nova faza privremene regulacije trebala bi ostati na snazi do završetka planiranih radova, koji se očekuje 23. prosinca 2026. godine, neposredno prije božićnih i novogodišnjih blagdana.

Na čvoru Split dosad je izgrađen jedan novi nadvožnjak, prošireni su dijelovi sjevernih krakova čvora te je izveden znatan dio sustava unutarnje odvodnje.

Uklonjen je i postojeći nadvožnjak, a na njegovu mjestu izgrađena je donja konstrukcija drugog novog nadvožnjaka.

U nastavku projekta slijedi dovršetak tog nadvožnjaka, izgradnja preostalih dijelova krakova čvora, završetak sustava odvodnje te postavljanje rasvjete, zaštitnih sustava i prometne signalizacije.

Rekonstrukcijom i dogradnjom čvora Split planira se povećati njegov kapacitet i poboljšati protočnost prometa, posebno tijekom razdoblja pojačanog opterećenja autoceste.

Iz HAC-a navode da će javnost pravodobno obavijestiti o mogućim dodatnim fazama radova i privremenim prometnim regulacijama tijekom 2027. godine.

Vozače pozivaju na strpljenje, poštovanje prometnih znakova i praćenje aktualnih informacija o stanju na cestama.

S obzirom na to da će nova regulacija trajati više od dva mjeseca, putnicima koji redovito koriste autocestu A1 na području Splita preporučuje se da prije polaska provjere moguće izmjene prometnih pravaca i ograničenja.