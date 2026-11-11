Velike odluke za budućnost Dalmacije: Županija odlučuje o novom proračunu, cestama, a prostorni plan ponovno otvara velika pitanja

Od budućnosti županijskih prometnica i pomorskog dobra do financiranja zdravstvenih ustanova, školstva i obiteljskih potpora – niz važnih odluka za Splitsko-dalmatinsku županiju naći će se pred vijećnicima u ponedjeljak, 16. studenoga 2026.

Dvanaesta sjednica Županijske skupštine započet će u 9 sati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, a objavljeni dnevni red pokazuje da bi rasprava mogla biti posebno zanimljiva zbog proračuna za sljedeću godinu i pitanja koja se odnose na buduće korištenje prostora.

Pred vijećnicima su prijedlozi koji se tiču gotovo svih dijelova Dalmacije – od najvećih gradova do manjih mjesta u Zagori i na otocima.

Proračun za 2027. i budućnost županijskih cesta

Jedna od središnjih točaka bit će prijedlog proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2027. godinu, uz projekcije za 2028. i 2029.

Uz financijski dokument predloženo je donošenje niza programa javnih potreba, među kojima su školstvo, zdravstvo, socijalna skrb, kultura, sport, gospodarstvo i zaštita okoliša.

Važan dio sjednice odnosi se na Županijsku upravu za ceste Split. Predloženo je davanje prethodne suglasnosti na njezin financijski plan te plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2027. godinu.

Za građane je to posebno zanimljivo jer upravo o godišnjem programu i raspoloživim sredstvima ovisi dinamika sanacije i rekonstrukcije brojnih prometnica, osobito onih koje povezuju manja naselja.

Dvije osjetljive točke o Prostornom planu Županije

Pozornost će zasigurno privući dvije zasebne točke koje se odnose na četvrte izmjene i dopune Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.

Prva se odnosi na primjenu načela transparentnosti i sudjelovanja lokalnih zajednica u postupku izmjena plana, dok druga predviđa pravno i stručno preispitivanje mogućnosti izmjene i dopune odluke o njegovoj izradi.

Riječ je o važnom pitanju jer županijski prostorni plan predstavlja jedan od ključnih dokumenata koji određuju mogućnosti budućeg razvoja. Njime se uređuju prostorni preduvjeti za prometnice, energetske objekte, gospodarske i turističke zone te brojne druge zahvate.

To ne znači da je već donesena odluka o zaustavljanju ili promjeni postupka izrade plana. Međutim, samo otvaranje ovih pitanja pokazuje koliko su transparentnost i sudjelovanje lokalnih zajednica važni u prostornom planiranju.

Novčane pomoći roditeljima i stanovanje

Na dnevnom redu nalaze se i prijedlozi odluka koje bi mogle zanimati velik broj dalmatinskih obitelji.

Među njima je odluka o novčanoj pomoći tijekom korištenja rodiljnih i roditeljskih potpora pod nazivom „Prve tri su najvažnije”, kao i zaseban prijedlog pomoći za roditelje odgojitelje.

Županijska skupština razmatrat će i prijedlog pravilnika o unapređenju stanovanja na području Splitsko-dalmatinske županije.

Za buduće korisnike tih mjera bit će presudni konačni uvjeti, propisani kriteriji i iznosi potpora, koji se ne mogu smatrati utvrđenima prije donošenja odgovarajućih odluka.

Pomorsko dobro, kanalizacija i zdravstveni prostori

Na sjednici će se raspravljati i o raspodjeli sredstava za kapitalne projekte na pomorskom dobru, izmjenama plana upravljanja pomorskim dobrom te pitanjima povezanima s koncesijama.

Među predloženim točkama nalazi se i izmjena odluke povezane s prvom etapom kanalizacijske mreže Općine Okrug, kao i pitanja zakupa poslovnih prostora Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Posebno je zanimljivo što se dio odluka odnosi na ulaganja i projekte koji se možda ne nalaze u središtu svakodnevnih političkih rasprava, ali izravno utječu na komunalni standard stanovnika.

Sjednica 16. studenoga tako će biti prilika da se jasnije vidi koji će projekti i razvojni prioriteti dobiti financijsku i političku podršku tijekom sljedeće godine.