Velike odluke u Trogiru: Porez na nekretnine raste za 150 posto, Grad se zadužuje za 3,5 milijuna eura

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira doneseno je nekoliko važnih odluka koje će utjecati na gradske financije, prometnu infrastrukturu i budući razvoj grada. Vijećnici su podržali kreditno zaduženje od 3,5 milijuna eura za cestovne projekte, izglasali povećanje poreza na nekretnine od 2027. godine te dali suglasnost za uklanjanje derutne zgrade u Naselju. Istodobno je prihvaćen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, prema kojem je Grad u prvih šest mjeseci ove godine u investicije usmjerio gotovo 4,3 milijuna eura.

Porez na nekretnine raste sa dva na pet eura po kvadratu

Jedna od važnijih odluka odnosi se na povećanje poreza na nekretnine. Od 2027. godine iznosit će pet eura po četvornome metru korisne površine, umjesto dosadašnja dva eura, što predstavlja povećanje od 150 posto.

Odluka je donesena s devet glasova za i šest protiv.

Grad se zadužuje za 3,5 milijuna eura, planiraju se velike prometne investicije

Gradsko vijeće podržalo je i dugoročno zaduživanje u iznosu od 3,5 milijuna eura, namijenjeno realizaciji nekoliko važnih prometnih projekata. Među njima je rekonstrukcija Rimskog puta, kojom bi Trogir trebao dobiti nužan treći izlaz iz grada. Kreditnim sredstvima planira se financirati i dovršetak Ulice dr. Ante Starčevića, Ulice kneza Trpimira te izgradnja pristupne ceste POS-ovim stanovima. Nakon subvencije Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), predviđena je fiksna godišnja kamatna stopa od 2,58 posto.

U šest mjeseci gotovo 4,3 milijuna eura investicijskih rashoda

Prema polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, konsolidirani prihodi i primici Grada Trogira u prvih šest mjeseci 2026. godine iznosili su 9,48 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci dosegnuli 11,45 milijuna eura.

Ostvaren je manjak od 1,97 milijuna eura, no zahvaljujući prenesenom višku iz prethodnih godina za sljedeće je razdoblje raspoloživo 2,22 milijuna eura. Posebno se ističu rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 4,29 milijuna eura, što je 141,3 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Izvještaj je prihvaćen s devet glasova za, tri protiv i tri suzdržana. Gradonačelnik Ante Bilić istaknuo je kako je gradski proračun stabilan unatoč velikim ulaganjima. "Grad je likvidan i financijski je stabilan. I dalje imamo 2,2 milijuna eura prenesenog viška iz prethodnih godina, za koji smo prije jasno rekli da ćemo ga usmjeriti u projekte. Čak 4,29 milijuna rashoda odnosi se na investicije, odnosno gotovo 40 posto. To dovoljno govori o tome kamo usmjeravamo gradski novac", poručio je Bilić. Prema njegovim riječima, u Trogiru se trenutačno odvija najveći investicijski ciklus u posljednjih 30 godina, a do kraja godine očekuje se da će ulaganja dosegnuti približno sedam milijuna eura.

Naglasio je i kako su rast cijena radova i građevinskog materijala utjecali na provedbu pojedinih projekata. Zbog toga je odgođeno uređenje parkirališta ispred groblja i Trga sv. Dominika. Bilić je upozorio i na potrebu osiguravanja vlastitih sredstava za sufinanciranje europskih projekata, među kojima je nastavak obnove parka Garagnin.

Ruši se derutna zgrada u Naselju

Na sjednici je napravljen važan korak prema rješavanju dugogodišnjeg problema zapuštene i ruševne zgrade u Naselju. Vijećnici su jednoglasno dali suglasnost za sklapanje sporazuma sa Splitsko-dalmatinskom županijom, čime se otvara put njezinu uklanjanju. Troškove rušenja zajednički će snositi Grad Trogir i Splitsko-dalmatinska županija, a nakon uklanjanja objekta Grad namjerava pokrenuti postupak darovanja zemljišta.

Vijećnici su usvojili i Urbanistički plan uređenja Cocina Draga, s devet glasova za, jednim protiv i pet suzdržanih.

Plan predviđa pretežito stambenu namjenu tog područja, uz mogućnost razvoja javnih i društvenih sadržaja, uključujući izgradnju doma za starije osobe. U raspravi je naglašeno kako je odgovarajuća prometna infrastruktura preduvjet za buduću izgradnju. Istaknuto je da realizacija planiranih zahvata neće započeti prije osiguravanja adekvatnog cestovnog pristupa.

Nove stipendije za deficitarna zanimanja

Gradsko vijeće donijelo je i odluku kojom se proširuje sustav stipendiranja učenika i studenata.

Trogir će tako prvi put financijski podupirati školovanje za deficitarna zanimanja, a mogućnost prijave za gradske stipendije dobit će i studenti koji se školuju izvan Hrvatske. Uz to, uvedeni su novi oblici nagrađivanja izvrsnih učenika koji su ostvarili zapažene rezultate na državnim natjecanjima.