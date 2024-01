VELIKE NOVOSTI ZA SVE VLASNIKE AUTOMOBILA Razlozi zbog kojih se gube prava iz obveznog osiguranja

Odlazak s mjesta nesreće! Bijeg s mjesta nesreće! Najnehumaniji mogući postupak vozača. Razbiju nekog, ne osvrnu se i odvezu dalje ili možda stanu, pogledaju je li ih tko vidio, pa ako steknu dojam da svjedoka nema, odjezde što dalje i brže. Dođete do vozila, pola automobila slupano a odgovornog nigdje na vidiku. Nema podataka! Ne znate ni kuda ni što, osim posegnuti za kaskom ako ga imate!

Zašto vozači napuštaju mjesto nesreće bez razmjene podataka ili ostavljanja podataka. Kriju se od posljedica! Negiraju da su uopće uzrokovali nesreću, možda da prikriju svoju alkoholiziranost ili konzumaciju kakvih opijata! Ima sijaset razloga, a niti jedan se humanošću ne vodi. Zna se, iziđe li, naiđe li policija slijedi podvrgavanje ispitivanju alkoholiziranosti prisustva droga, psihoaktivnih tvari i psihoaktivnih lijekova. A onda neka nebesa budu na pomoći, piše HAK revija.

Novost izglasana 15. prosinca 2023.

Ovisno o posljedicama, prekršajni postupak i kazna ili kazneni postupak i kazna, a alkohol, droga, psihoaktivni lijekovi kod vozača nikad nisu smatrani olakotnom okolnošću.

Tu sada ima jedna novost! Novost koja se ne spominje na sva zvona! Novost nastala glasačkom aktivnošću Hrvatskog sabora koji je 15. prosinca 2023. jednoglasno donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu! Tiče li se to vas kao vozača? O da! I te kako.

Neće se isticati kako se zakonskim tekstom implementiraju izmjene direktiva EU i da se puno pažnje posvećuje automatiziranom vozilu. To je za većinu smrtnika još uvijek naučna fantastika! Nužno je za nas obične pučane kojima automatizirana vozila ulaze u sferu „misaonih imenica“, imati u vidu kako razmjena podataka i popunjavanje Europskog izvješća o nezgodi, nakon prometne nesreće dobiva novu dimenziju! Štoviše, čak treba naglasiti da će izostanak razmjene podataka i nepopunjavanje tog izvješća, odnosno neobavještavanje policije o nastaloj prometnoj nesreći rezultirati značajnim financijskim posljedicama! Gubitkom prava iz obveznog osiguranja!

Naime, svakom se može dogoditi prometna nesreća njegovom krivnjom i nepažnjom i svakog može ponijet želja da nestane s tog mjesta odmah i sad u vidu magle! Bez ostavljanja ikakvih podataka. Do sada to nije povlačilo po osnovi obaveznog auto osiguranja nikakve posljedice. Međutim, tome je stigao kraj! Najmudrije je s obzirom na zakonsku promjenu, imati već unaprijed ispisane osobne podatke, tako da se bude spreman, samo nekom zataknuti za brisač! Obrazac Europskog izvješća o nezgodi, također imajte pri ruci!

Osigurana osoba gubi prava iz osiguranja zbog nekih „novih razloga“

Komparativni prikaz, otvorit će vam oči! Do stupanja na snagu ovih netom izglasanih izmjena i dopuna osigurana osoba gubi prava iz osiguranja ako je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola iznad ugovorene granice, droga te psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih tvari! Što to znači? Problemi! Financijski teret! Preciznije, to znači da će osiguratelj, nakon isplate štete oštećenicima, imati pravo regresa prema svom osiguraniku koji je uzrokovao štetu.

To pravo osiguratelja je ograničeno na ukupno 12 prosječnih neto plaća prema zadnjem izvješću Državnog zavoda za statistiku, te troškove i kamate. Ako je vozač alkoholiziran uzrokovao prometnu nesreću, kad njegovo osiguravajuće društvo namiri štetu oštećenom, okreće se s financijskih zahtjevom prema njemu. Novac na sunce! Vrati! Vrati isplaćeni iznos do limita! Dakle, isplatilo se „učiniti nešto“ da se ta alkoholiziranost ne utvrdi! Nestati s lica zemlje dok alkohol ne ispari! Kao što vidite, do sada ovaj zakon nije spominjao gubitak prava ako ne ostavite podatke, ako ne zovete policiju.

Međutim, vrijeme je za promjene! U ovim zakonskim izmjenama izglasanim 15. prosinca 2023. lijepo se u čl. 15. navodi da se taj ključni članak 24. temeljnog zakona mijenja! I to kako? Na štetu onih koji su nakanili nakon prometne nesreće dati petama, točnije vozilu vjetra i nestati s mjesta nesreće, bez ostavljanja osobnih podataka! Nema me, ne postojim!

Novost! Osigurana osoba gubi prava iz osiguranja zbog nekih „novih razloga“! Gubitak prava iz osiguranja tj. regresno potraživanje do 12 prosječnih neto plaća predviđa se za slučaj ako je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola iznad ugovorene granice, droga te psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih tvari, odnosno ako se odbio podvrgnuti ispitivanju alkoholiziranosti ili ispitivanju prisustva droga, te psihoaktivnih tvari i psihoaktivnih lijekova, odnosno ako je vozač napustio mjesto prometne nesreće prije nego što je popunio Europsko izvješće o prometnoj nesreći ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilima u slučaju imovinske štete; obavijestio najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju u slučaju prometne nesreće u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen.

Što još donose ove zakonske izmjene?

Naravno postoji i iznimka! Čovjek se može opravdano udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ili ako mu je samom potrebna liječnička pomoć, odnosno radi obavještavanja policije, kako to piše u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. To je naravno usvojio i ovaj zakon stoga definira kako iznimno u navedenim slučajevima, osigurana osoba ne gubi pravo iz osiguranja ako je privremeno napustila mjesto nesreće sukladno zakonu kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Dakle, osiguravatelji su nakanili i te kako voditi računa o tome jeste li razmjenjivali podatke ili niste! Jeste li obavještavali policiju ili niste kod teških posljedica. Sankcija je pažnje vrijedna, zar ne!

Što još donose ove zakonske izmjene? Puno lijepih stvari! Veća prava i informiranost oštećenika. Rokovi za isplatu odštetnog zahtjeva! To vozače i vlasnike vozila zanima, a ne da duboku starost dočekaju čekajući isplate šteta! Osiguratelj je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva utvrditi osnovanost i visinu toga zahtjeva te dostaviti oštećenoj osobi pisanu odluku o odštetnom zahtjevu i to: obrazloženu ponudu za naknadu štete, kada mu odgovornost nije sporna i kada je utvrdio visinu štete ili utemeljen odgovor na sve točke iz odštetnog zahtjeva, kada mu je sporna odgovornost ili kada visinu štete nije u potpunosti utvrdio. Odgovorni osiguratelj dužan isplatiti iznos naknade štete u roku od 15 dana od dana slanja obrazložene ponude ili utemeljenog odgovora, a najkasnije u roku od 60 od dana primitka odštetnog zahtjeva. Što je neosporno, neosporno je!

I još nešto na temu procjene štete! Novost je da vi birate! Konačno! Vještak, serviser! Vi birate! Vi birate ovlaštenog pružatelja usluge za popravak koji će sastaviti ponudu i prilažete je! U postupku pred odgovornim osigurateljem oštećena osoba ima pravo priložiti nalaz i mišljenje neovisnog vještaka i ponudu za popravak štete ovlaštenog pružatelja usluga, a koje je osobno izabrala.

Početni rok? Fiksno se utvrđuje 15 dana

Znate i sami da je sve krasno na papiru, ali u provedbi nastaju problemi! U detaljima i sitnicama koje život znače, rekli bi neki. A što se tiče daljnjih detalja, nužnih za praktičnu primjenu ovako izmijenjenog zakona, to je u rukama HANF-e. Naime, utvrđeno je kako nadzorno tijelo donosi pravilnik kojim će detaljnije propisati način rješavanja odštetnog zahtjeva, sadržaj obrazložene ponude i utemeljenog odgovora, evidentiranja odštetnih zahtjeva te informiranje oštećene osobe o obvezama odgovornog osiguratelja i potrebnim podacima u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva.

Početni rok? Fiksno se utvrđuje 15 dana. Što je to? Zakon utvrđuje kako se kod ugovora o osiguranju sklopljenog na jednu ili više godina, prava i obveze iz ugovora o osiguranju produžuju nakon isteka ugovora o osiguranju za 15 dana (počekni rok), donosi HAK revija.