Velike kompanije požurile zamijeniti radnike umjetnom inteligencijom, a sada se suočavaju s problemima: "Mnoge pogreške mogle su se izbjeći"

Umjetna inteligencija trebala je ubrzati poslovanje, smanjiti troškove i povećati produktivnost. No u pojedinim velikim svjetskim kompanijama dogodilo se nešto sasvim drugo. Zaposlenici sve više vremena troše na ispravljanje pogrešaka koje proizvode AI alati, a dio poslodavaca počeo je preispitivati odluke o njihovoj ubrzanoj primjeni.

Kako piše britanski The Guardian, kompanije koje su među prvima krenule u široku primjenu umjetne inteligencije sada se suočavaju s neočekivanim troškovima, sigurnosnim rizicima i rezultatima koji nisu opravdali početna očekivanja.

Meta usporava, Microsoft upozorava na besmislen posao

Među kompanijama koje preispituju svoj pristup nalazi se Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama.

Meta je smanjila planove za ukidanje radnih mjesta i širenje uporabe AI agenata nakon što se pokazalo da zaposlenici sve više vremena troše na otklanjanje tehničkih i sigurnosnih problema.

Istodobno, kompanija ponovno povećava broj rukovodećih zaposlenika, nakon što je prethodnih godina nastojala smanjiti broj menadžerskih pozicija.

Problemi su se pojavili i u Microsoftu. Ryan Roslansky, jedan od visokih rukovoditelja kompanije, javno je upozorio na sve veću količinu nekvalitetnog sadržaja nastalog uporabom umjetne inteligencije.

Opisao je situaciju u kojoj zaposlenik pomoću AI-ja sastavi dokument, a primatelj zatim koristi drugi AI alat kako bi ga sažeo. Rezultat je komunikacija u kojoj se proizvodi mnogo sadržaja, ali vrlo malo novih ideja.

Istraživanja pokazuju da očekivani rast produktivnosti izostaje

Unatoč milijardama dolara uloženima u umjetnu inteligenciju, koristi za poslovanje još nisu onakve kakvima su se mnogi nadali.

Prema istraživačkom radu povezanom s američkom središnjom bankom u Atlanti, čak 90 posto ispitanih rukovoditelja navelo je da ulaganja u umjetnu inteligenciju još nisu donijela povećanje produktivnosti u njihovim kompanijama.

Istraživanje konzultantske kuće Ernst & Young pokazalo je da je 36 posto visokih rukovoditelja zaduženih za umjetnu inteligenciju u velikim kompanijama prijavilo incidente povezane s AI-jem. Među posljedicama su gubitak podataka, financijska šteta, narušavanje ugleda i poremećaji u poslovanju.

Takvi rezultati potaknuli su pojedine poslodavce da ograniče korištenje određenih alata i više ulažu u edukaciju zaposlenika.

Radnici u Walmartu suočeni s nerealnim zahtjevima

Posebno nezadovoljstvo pojavilo se među dijelom zaposlenika američkog trgovačkog lanca Walmart.

Prema pisanju Business Insidera, automatizirani sustavi za raspoređivanje zadataka, izradu radnih rasporeda i praćenje učinka stvarali su probleme zaposlenicima u trgovinama i skladištima.

Radnici su opisivali nelogične upute, nepotrebna sigurnosna upozorenja i očekivanja koja je u stvarnim radnim uvjetima teško ispuniti.

Umjesto da im olakšaju svakodnevni posao, pojedini alati dodatno su otežavali organizaciju rada.

Pogreške umjetne inteligencije mogu imati skupe posljedice

Jedan od ozbiljnijih problema jest činjenica da AI sustavi mogu proizvesti sadržaj koji na prvi pogled djeluje uvjerljivo, iako sadrži netočne informacije ili pogrešne zaključke.

Stručnjaci upozoravaju da takve pogreške nisu uvijek lako uočljive, osobito kada se automatizirani sadržaj koristi u više uzastopnih faza poslovanja.

Guardian navodi i primjer sudskog postupka protiv kompanije 3M, povezanog s eksplozijom plina u američkom Houstonu.

Tijekom postupka otvoreno je pitanje načina na koji je neovisni stručnjak koristio ChatGPT pri izradi izvješća za koje je naplaćeno 90.000 dolara.

Porota je na kraju utvrdila odgovornost kompanije zbog propusta u provjeri sustava za detekciju plina te dosudila 61,5 milijuna dolara odštete skupini vlasnika nekretnina.

Iz 3M-a su poručili da je stručnjak samostalno analizirao činjenice i donio zaključke, dok je umjetnu inteligenciju koristio kao pomoćni alat. Njegova odvjetnica također je odbacila tvrdnju da je AI zamijenio njegovu profesionalnu prosudbu.

Umjetna inteligencija spominje se u više od 112 tisuća najava otkaza

Rasprava o učincima umjetne inteligencije posebno je osjetljiva zbog njezina utjecaja na radna mjesta.

Prema podacima konzultantske tvrtke Challenger, Gray & Christmas koje prenosi Guardian, u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom 2026. godine umjetna inteligencija spominjala se u najavama otpuštanja koje obuhvaćaju više od 112.000 radnih mjesta.

Ipak, istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta u Pittsburghu pokazalo je da kompanije koje su ulagale u AI i istodobno smanjivale broj zaposlenih nisu nužno ostvarile rast produktivnosti.

Profesor Mark Ma smatra da su pojedini rukovoditelji previše pozornosti posvetili kratkoročnim rezultatima, zbog čega su požurili s ulaganjima i smanjenjem radne snage.

Kompanije sada traže drukčiji pristup

Sve više poslodavaca zaključuje da zaposlenicima nije dovoljno samo omogućiti pristup alatima umjetne inteligencije.

Potrebni su jasni postupci, odgovarajuća edukacija i ljudska provjera rezultata, osobito kada je riječ o poslovima koji uključuju osjetljive podatke ili važne odluke.

Microsoft je, primjerice, utvrdio da uvođenje automatiziranih sustava u loše organizirane poslovne procese samo po sebi ne rješava postojeće probleme. Veće koristi kompanija je zabilježila kada je dodatnu pozornost posvetila osposobljavanju zaposlenika i suradnji iskusnijih i mlađih stručnjaka.

Iskustva velikih kompanija tako pokazuju da umjetna inteligencija može biti koristan alat, ali njezino ubrzano uvođenje bez odgovarajuće kontrole može stvoriti nove troškove i dodatno opteretiti radnike.

Umjesto potpunog odustajanja od tehnologije, dio kompanija sada pokušava pronaći način da je primjenjuje postupnije, sigurnije i učinkovitije.