VELIKE GUŽVE ZA KLAPE ISPOD URE Nastavila se klapska tradicija, Splićani u centru grada uživali u klapskoj pismi

Već godinama se na Badnjak, i Silvestrovo, klape okupe na splitskoj Pjaci, točnije Ispod Ure i poklone klapsku pismu prisutnima. Okupe se već oko podneva, a otpjevaju niz tradicionalnih, ali i božićnih pjesama. Bude tu "klapaša" raznih generacija i iz raznih klapa, a rasporede se po dionicama.

Tako je bilo i danas. Točno u podne predstavnici klapa sa šireg splitskog područja su obradovali Splićane i tradicionalnim klapskim te božićnim pjesmama začinili blagdansku atmosferu u gradu.

Splićani su se naslagali kao srdele, a na Pjaci je bilo toliko svita da ni igla ne bi mogla stat. Važna je ovo božićna tradicija u Splitu, tako da ni promjenjivo vrijeme nije zaustavilo građane da se okupe.

Među prisutnima bili su i lokalni dužnosnici sa suprugama – supruga gradonačelnika Mirande Šute i dogradonačelnica Matea Dorčić odabrale su svečane, ali diskretne kombinacije, prikladne blagdanskom ozračju i prigodi, koje su upotpunile eleganciju događanja, a opet ostavile prostor da glavni akteri ostanu klape i pjesma.