Velike gužve prema Splitu: Čitatelji javljaju o zastojima, promet se regulira semaforima

Vozače koji prometuju Jadranskom magistralom kroz Jesenice očekuje privremena regulacija prometa zbog radova na državnoj cesti DC8. Promet se odvija uz pomoć pokretnih semafora, a radovi bi trebali trajati do srijede, 11. studenoga.

Na državnoj cesti DC8 u mjestu Jesenice izvode se radovi na sanaciji potpornog zida, zbog čega je uvedena privremena regulacija prometa.

Promet se na području radova regulira pokretnim semaforima, pa su moguća povremena usporavanja i stvaranje kolona vozila.

Radovi su započeli u petak, 6. studenoga, a prema najavi trajat će do srijede, 11. studenoga 2026. godine.

Čitatelji nam javljaju da je velika gužva na toj dionici ceste.