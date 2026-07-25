Velike gužve prema moru: Kolone na A1 i A3, nesreća usporava promet kroz Podstranu

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no promet je pojačan na važnijim cestovnim pravcima prema jugu, osobito na autocestama A1 Zagreb - Split - Dubrovnik i A2 Zagreb - Macelj. Zastoji se bilježe u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, kao i na većini graničnih prijelaza, posebno na izlasku iz Hrvatske.

Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 vozi se u kolonama u pokretu, uz povremene zastoje.

Dodatne gužve stvaraju se i na autocesti A3 Bregana - Lipovac, na prilazima naplatnoj postaji Lučko i autocesti A1. Iz smjera čvora Buzin kolona prema moru duga je oko šest kilometara, dok iz smjera čvora Zagreb zapad doseže približno tri kilometra.

Na autocesti A2 Zagreb - Macelj povećan je priljev vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko pet kilometara i proteže se na područje Slovenije. Zbog pojačanog prometa uvedena je zabrana prometovanja za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Oprez je potreban i na autocesti A5 Beli Manastir - Svilaj. Između čvorova Đakovo i Sredanci, u smjeru Bosne i Hercegovine, u kvaru je teretno vozilo, zbog čega se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Na istoj dionici uočena je i srna na kolniku. Promet se vodi dvama prometnim trakovima u oba smjera, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Na Jadranskoj magistrali promet je otežan zbog prometne nesreće na području Podstrane, u predjelu Miljevac. Vozila ondje prolaze uz privremenu regulaciju prometa.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te računaju na dulje vrijeme putovanja, osobito na pravcima prema obali i graničnim prijelazima.