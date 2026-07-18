Velike gužve prema moru i unutrašnjosti: Na Bajakovu kolona duga devet kilometara!

Promet je u subotu poslijepodne pojačan na većini važnijih prometnica prema moru, ali i prema unutrašnjosti, izvijestio je Hrvatski autoklub u 13.42 sati. Na više dionica autocesta vozi se u kolonama, dok dodatne poteškoće stvaraju prometna nesreća, vozila u kvaru i mjestimice mokri kolnici.

Na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba se smjera vozi u kolonama u pokretu, uz mogućnost kraćih zastoja. Kolone su i između čvora Gospić i tunela Sveti Rok prema jugu te između tunela Čelinka i čvora Zadar istok u smjeru Zagreba.

Na čvoru Posedarje u smjeru Zagreba nalazi se vozilo u kvaru. Promet se ondje odvija jednim trakom, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat. Na naplatama Lučko u oba smjera te na Demerju prema Zagrebu nema dužih čekanja.

Velike gužve i dalje su na autocesti A2 Zagreb–Macelj. Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko šest kilometara i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila između čvorova Krapina i Đurmanec u oba je smjera zabranjen promet teretnim vozilima i autobusima.

Na autocesti A3 Bregana–Lipovac dogodila se prometna nesreća između čvorova Lučko i Buzin, u smjeru Lipovca. Vozi se dvama prometnim trakovima uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko devet kilometara.

Na autocesti A6 Rijeka–Zagreb osobno vozilo u kvaru nalazi se u tunelu Vršek u smjeru Rijeke. Promet se odvija jednim trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Na A7 između čvorova Hreljin i Šmrika, u smjeru Krka, kolona je duga oko dva kilometra. HAK vozačima koji putuju prema Crikvenici i Novom Vinodolskom savjetuje da autocestu napuste na čvorovima Hreljin ili Križišće.

Gužve su i na Krčkom mostu. U smjeru otoka kolona se proteže između čvorova Križišće i Omišalj, dok u smjeru kopna počinje kod Njivica.

Na državnoj cesti DC1 usporeno se vozi u zoni radova između Gračaca i Knina, kod Otrića. Kod Draganića je promet otežan zbog vode na kolniku.

HAK poziva vozače da zbog povećane gustoće prometa i mokrih dijelova kolnika prilagode brzinu, povećaju razmak između vozila i izbjegavaju nagla kočenja.