Velike gužve nakon prosvjeda u Zagrebu: Kolona pred Lučkim oko kilometra

Nakon današnjeg prosvjeda u Zagrebu, na izlazima iz grada bilježe se velike gužve. Pojačan promet osjeti se na glavnim prometnicama, a vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje.

Prema najnovijim informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), pojačana je gustoća prometa na važnijim cestama, dok su zastoji povremeno mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići povećana je gustoća prometa između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u oba smjera. Posebno je otežan promet pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora, gdje se trenutačno proteže kolona od oko jednog kilometra.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila.

Današnji prosvjed u Zagrebu okupio je velik broj ljudi, a nakon njegova završetka pojačan promet dodatno je zakomplicirao situaciju na izlazima iz grada.

Vozačima koji kreću prema obali preporučuje se dodatno strpljenje i provjera stanja na cestama prije nastavka putovanja.