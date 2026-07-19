Velike gužve na A1, kolone se povećavaju: Nesreća, vozila u kvaru i usporena vožnja prema moru i Zagrebu

Pojačan promet i brojne poteškoće obilježavaju nedjeljno poslijepodne na hrvatskim autocestama. Posebno je prometno na autocesti A1, gdje se na više dionica vozi usporeno, uz povremene zastoje i stvaranje kolona.

Prema informacijama ažuriranima u nedjelju, 19. srpnja, u 15:49 sati, kolona ispred tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika duga je oko jedan kilometar i povećava se. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Pojačan promet u oba smjera

Povećana gustoća prometa bilježi se između Lučkog i Karlovca te između Karlovca i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. U smjeru Zagreba mjestimice se vozi usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje.

Promet je pojačan i na dionicama između Bosiljeva, tunela Mala Kapela, Otočca, Gospića i tunela Sveti Rok. Gužve su zabilježene i između tunela Sveti Rok, tunela Čelinka i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika. Na naplatnoj postaji Donja Zdenčina u smjeru Zagreba također se stvorila kolona duga oko jedan kilometar, koja se povećava. Na autocesti A1, na 4. kilometru u smjeru Zagreba, dogodila se prometna nesreća. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Dodatne poteškoće stvaraju teretno i osobno vozilo u kvaru između čvorova Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba. Promet se na tim lokacijama odvija po dvije prometne trake, ali se vozači pozivaju na dodatan oprez. Između čvorova Vodice i Benkovac, također u smjeru Zagreba, na kolniku se nalazi predmet, zbog čega je brzina ograničena na 100 kilometara na sat.

Oštećenja kolnika kod Svetog Roka

Na izlazu iz tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika zbog oštećenja kolnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice oštećena je odbojna ograda, no promet se i dalje vodi po dvije prometne trake.

Poteškoća ima i na drugim autocestama. Na A3 prema graničnom prijelazu Bajakovo stvorila se kolona osobnih i teretnih vozila duga oko tri kilometra, dok se na A4 između Novog Marofa i Varaždinskih Toplica dogodila prometna nesreća. Vozačima se savjetuju strpljenje, povećan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka, osobito na dionicama na kojima se promet odvija usporeno ili uz privremena ograničenja.