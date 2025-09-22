Velike gužve iz Kaštela prema Solinu – poremećeni semafori dodatno zakomplicirali promet

Jutros se na glavnoj prometnici iz smjera Kaštela prema Solinu stvorile velike gužve koje su se protezale sve do raskrižja kod Metroa. Prema informacijama s terena, uzrok zastoja djelomično je tehnički problem na semaforima u Solinu, što je dodatno usporilo ionako gust jutarnji promet.

Vozači javljaju o dugim kolonama i višeminutnom čekanju, a nervoza u prometu sve je izraženija. "Stojimo već 20 minuta, sve je blokirano", kazao je jedan od vozača koji se zatekao na potezu Kaštel – Solin.

Do normalizacije prometa moglo bi proći još neko vrijeme. Vozačima se preporučuje strpljenje i, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca.