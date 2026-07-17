Velike gradske terme u Saloni ulaze u novu fazu obnove

Velike gradske terme u Saloni, jedan od najvažnijih javnih prostora nekadašnje metropole rimske provincije Dalmacije, ušle su u novu fazu radova usmjerenih na očuvanje i buduću prezentaciju lokaliteta, objavio je Arheološki muzej u Splitu.

U sklopu radova očišćen je i uređen sjeverni dio kompleksa. Sa zidova, podnica, bazena, klupa i stepeništa uklonjeni su raslinje i urušeni građevinski materijal, čime su stvoreni uvjeti za daljnje konzervatorske aktivnosti.

Nakon čišćenja provedena je detaljna dokumentacija postojećeg stanja lokaliteta, a u tijeku je izrada konzervatorskog prijedloga koji će definirati smjernice za buduće restauratorsko-konzervatorske zahvate.

Iz Arheološkog muzeja ističu kako su Velike gradske terme u rimsko doba bile mnogo više od kupališta. Osim higijenske funkcije, služile su kao središta društvenog života u kojima su se građani sastajali, razgovarali, sklapali poslove, vježbali i provodili slobodno vrijeme.

Dodaju kako je riječ o važnom koraku prema nastavku sustavnih istraživanja, dugoročnom očuvanju te kvalitetnijoj prezentaciji jednog od najvrjednijih lokaliteta antičke Salone.