Velika zapljena kod Omiša: Oduzeti droga, oružje i streljivo, muškarac završio u pritvoru

Policijski službenici Policijske postaje Omiš dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

U sklopu kriminalističkog istraživanja provedena je pretraga doma na širem omiškom području, tijekom koje su policijski službenici pronašli veću količinu droge, oružja i streljiva.

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Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, pronađeno je 255,3 grama amfetamina, 38,6 grama hašiša, 72,9 grama marihuane te pet električnih cigareta za koje se sumnja da sadrže THC, djelatnu psihoaktivnu tvar marihuane.

Osim droge, policija je tijekom pretrage pronašla i poluautomatsku pušku s pripadajućim optičkim ciljnikom i spremnikom, dvije repetirajuće puške te 24 komada streljiva. Sva pronađena droga, oružje i streljivo su oduzeti.

Muškarac je uhićen, a provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.