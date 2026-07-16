Velika zapljena droge u Splitu!

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga proveli su 15. srpnja 2026. godine kriminalističko istraživanje na području Splita tijekom kojeg je pretražen stan kojim se koristi 44-godišnji muškarac.
Tijekom pretrage policija je pronašla i oduzela 400,9 grama kokaina.
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje da je 44-godišnjak počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Protiv njega je podnesena kaznena prijava, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku. Sud mu je potom odredio istražni zatvor.
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