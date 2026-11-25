Policijski službenici Druge policijske postaje dovršili su kriminalističko istraživanje tijekom kojeg su oduzeli devet kilograma droge. Oduzet je kokain, hašiš i marihuana.

U sklopu istraživanja obavljene su pretraga vozila i stana na području Splita tijekom koje su policijski službenici utvrdili da 22-godišnjak u stanu posjeduje drogu.

Oduzeto je:

1026 grama kokaina

1345 grama hašiša

6663 grama marihuane

dvije digitalne vage, uređaj za vakuumiranje i plastične vrećice, odnosno predmete koji su korišteni za preprodaju droge.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 22-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i danas će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.