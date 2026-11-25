Policijski službenici Druge policijske postaje dovršili su kriminalističko istraživanje tijekom kojeg su oduzeli devet kilograma droge. Oduzet je kokain, hašiš i marihuana.
U sklopu istraživanja obavljene su pretraga vozila i stana na području Splita tijekom koje su policijski službenici utvrdili da 22-godišnjak u stanu posjeduje drogu.
Oduzeto je:
- 1026 grama kokaina
- 1345 grama hašiša
- 6663 grama marihuane
- dvije digitalne vage, uređaj za vakuumiranje i plastične vrećice, odnosno predmete koji su korišteni za preprodaju droge.
Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 22-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i danas će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.
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