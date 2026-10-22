Velika vježba civilne zaštite u Solinu: Stotinjak učenika i građani moći će izbliza upoznati rad hitnih službi

Solinski Amfiteatar u utorak, 27. listopada, postat će mjesto održavanja prezentacijske vježbe civilne zaštite "Solin – Amfiteatar 2026.", na kojoj će brojne žurne službe predstaviti svoju opremu, vozila i vještine. Poseban naglasak bit će na edukaciji učenika, ali i upoznavanju građana s radom službi koje svakodnevno brinu o njihovoj sigurnosti. Prezentacijska vježba održat će se s početkom u 10:30 sati na prostoru Amfiteatra u Solinu, a namijenjena je prvenstveno učenicima sedmih i osmih razreda Osnovne škole Vjekoslav Parać. Očekuje se sudjelovanje stotinjak učenika, dok će događanje biti otvoreno i svim zainteresiranim građanima.

Od vatrogasaca i policije do HGSS-a i hitne pomoći

U vježbi će sudjelovati sve ključne sastavnice sustava civilne zaštite Grada Solina, koje će kroz praktične prezentacije pokazati svoju organiziranost, opremljenost i stručnu osposobljenost za djelovanje u izvanrednim situacijama. Svoje aktivnosti predstavit će Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Hitna medicinska služba Solin – Muć, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split, dobrovoljna vatrogasna društva Solin i Vranjic, Industrijska vatrogasna služba INA Solin, Policijska postaja Solin te Područni ured civilne zaštite Split, odnosno sustav 112. Svaka od službi imat će vlastiti prezentacijski štand na kojem će posjetitelji moći razgledati specijaliziranu opremu, sredstva i vozila te se upoznati s vještinama kojima raspolažu njihovi pripadnici.

Cilj je približiti građanima rad službi koje brinu o sigurnosti

Osim predstavljanja operativnih sposobnosti, vježba ima i važnu edukativnu ulogu. Učenici će dobiti priliku iz prve ruke upoznati rad službi koje interveniraju u prometnim nesrećama, požarima, prirodnim nepogodama i drugim kriznim situacijama. Organizatori žele pokazati koliko su koordinacija, pravodobna reakcija i međusobna suradnja različitih službi važni za sigurnost stanovništva. Poziv građanima da poprate događanje uputio je načelnik Stožera civilne zaštite Grada Solina Davor Mikas.

Prezentacijska vježba "Solin – Amfiteatar 2026." tako će biti prilika da se građani, a posebno najmlađi, upoznaju s ljudima, opremom i znanjem koji stoje iza sustava zaštite i spašavanja.