Velika vijest za splitski sport! Oglasili se Balić, Vlašić i Metličić: "Bilo je i vrijeme"

Odluka Vlade Republike Hrvatske o ulaganju 54,5 milijuna eura u obnovu i modernizaciju splitske sportske infrastrukture naišla je na pozitivne reakcije istaknutih splitskih sportaša i predstavnika sportskih organizacija, koji su posebno naglasili važnost ulaganja za budućnost splitskog sporta, razvoj mladih talenata i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za treniranje i natjecanja.

Proslavljeni hrvatski rukometaš Ivano Balić pozdravio je odluku, istaknuvši kako je obnova sportskih objekata važna prije svega za djecu i mlade. „Mislim da je ovo dobra odluka i da je bilo vrijeme da se obnove sportski objekti u gradu. To je prije svega važno za djecu i mlade, kojima trebamo osigurati bolje uvjete nego što su ih imali dosad. U Splitu i Hrvatskoj ima puno talentirane djece i upravo je ulaganje u bolje uvjete za njihov rad put kojim trebamo ići. Ova će obnova tome svakako pridonijeti”, istaknuo je Balić.

Važnost najavljenih ulaganja posebno je istaknula Blanka Vlašić, proslavljena hrvatska atletičarka i predsjednica Atletskog kluba Split. „Kao predsjednica Atletskog kluba Split izuzetno sam sretna zbog ove odluke. Splitska atletika već dugo čeka obnovu stadiona i atletsku dvoranu koja bi omogućila kvalitetne uvjete za treniranje tijekom cijele godine. Sportska infrastruktura nije važna samo za postizanje vrhunskih rezultata, već i za djecu iz naše atletske škole te sve koji treniraju na stadionu, neovisno o rezultatima i natjecateljskim ambicijama. Posebno me veseli što će stadion biti obnovljen prema standardima Svjetske atletske federacije, čime će se stvoriti uvjeti za održavanje državnih i međunarodnih natjecanja. Ponosna sam što će splitska atletika napokon dobiti ono što zaslužuje, ali i što će koristi od ovih ulaganja imati i drugi sportovi. Split s ponosom nosi epitet najsportskijeg grada na svijetu, a uz primjerenu infrastrukturu moći ćemo ga opravdavati i u budućnosti”, poručila je Vlašić.

Najavljena ulaganja pozdravio je i Petar Metličić, proslavljeni hrvatski rukometaš, istaknuvši koliko će obnova sportske infrastrukture značiti za splitski rukomet i sport u cjelini. „Svaki pomak nabolje je dobrodošao, a posebno ovako značajno ulaganje nakon toliko godina. Vjerujem da će obnova puno značiti splitskom sportu, posebno rukometu i sportskim klubovima, jer bez kvalitetnih uvjeta nema ni napretka. Riječ je o velikim sredstvima i važnom koraku za naš sport, zbog čega možemo biti zadovoljni ovom odlukom. Nadam se da će se sve planirano što prije i realizirati”, poručio je Metličić.

Važnost ulaganja za razvoj atletike istaknuo je Ivan Veštić, predsjednik Hrvatskog atletskog saveza. „U ime hrvatske atletike, Hrvatskog atletskog saveza i u svoje osobno ime, kao Splićanin, veliko hvala Vladi Republike Hrvatske i Gradu Splitu što su prepoznali potrebu za razvojem atletske infrastrukture. Ovo je velika investicija za budućnost hrvatske atletike i kontinuitet njezinih uspjeha. Split je, zahvaljujući velikim natjecanjima koja su se ovdje održavala, već prepoznatljiv na svjetskoj atletskoj karti, a ovo ulaganje konkretan je pokazatelj da će tako biti i u budućnosti. Nadam se da će nove generacije nastaviti niz uspjeha na domaćoj i međunarodnoj sceni”, poručio je Veštić.

Vlatko Škiljo, glavni tajnik Splitskog saveza sportova, naglasio je kako sportska zajednica već godinama upozorava na potrebu obnove i unaprjeđenja sportske infrastrukture. „Ovo je jedna od boljih vijesti koje smo čuli u posljednjih desetak godina. Već godinama ističemo koliko je nužno ulagati u sportsku infrastrukturu i podizati razinu uvjeta za bavljenje sportom. Siguran sam da će bolji uvjeti potaknuti veći broj djece na bavljenje sportom, što nam je i jedan od glavnih ciljeva. Ujedno će se poboljšati uvjeti za rad sportskih klubova, a kvalitetnija infrastruktura zasigurno će pridonijeti i boljim sportskim rezultatima. Sve će to značiti velik iskorak za splitski sport”, istaknuo je Škiljo.

Odluku je pozdravio i Josip Radić, predsjednik Udruge za mali nogomet Split, naglasivši važnost ulaganja i za brojne članove sportskih udruga. „Kao dugogodišnji predsjednik Udruge za mali nogomet Split, oduševljen sam današnjom odlukom Vlade Republike Hrvatske. Posebno pozdravljam činjenicu da država sudjeluje u financiranju s oko tri četvrtine ukupnog iznosa ulaganja. Vjerujem da će ova investicija donijeti konačno značajno olakšanje splitskom sportu, ali i našoj udruzi, koja broji više od 2.000 aktivnih članova, te nam omogućiti kvalitetnije i primjerenije uvjete za djelovanje kao jednom od prepoznatljivih simbola Grada Splita s tradicijom dužom od 65 godina.”, istaknuo je Radić.

Zadovoljstvo najavljenim ulaganjima izrazio je i Milivoj Bebić, predsjednik Kluba splitskih olimpijaca i dopredsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, istaknuvši kako je odgovarajuća infrastruktura temelj razvoja sporta i postizanja vrhunskih rezultata. „Ovo je fantastična vijest! Svaka čast Vladi Republike Hrvatske na osiguranim sredstvima koja će Splitu zaista puno značiti za obnovu sportskih objekata kojima je obnova potrebna. Pohvale zaslužuju i Grad Split i gradonačelnik, koji će osigurati preostala sredstva. Apsolutno sve čestitke premijeru, Vladi, ministru i gradonačelniku. Za treniranje bilo kojeg sporta neophodni su odgovarajući sportski objekti, odnosno kvalitetna infrastruktura, koja je osnovni preduvjet za bavljenje sportom. Vjerujem da će se zahvaljujući boljim uvjetima još uspješnije razvijati sportski talenti te da će to u budućnosti donijeti i bolje sportske rezultate”, zaključio je Bebić.

Obnova Gripa, Parka mladeži i Spaladium Arene tako predstavlja važan korak prema stvaranju suvremenijih uvjeta za splitske sportaše, sportske klubove i rekreativce, s posebnim naglaskom na razvoj mladih talenata i budućih generacija sportaša.