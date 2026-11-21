Split i Splitsko-dalmatinska županija bit će domaćini Dana hrvatskog turizma 2027. godine! Potvrdio je to predsjednik Vlade Andrej Plenković na završnoj svečanosti Dana hrvatskog turizma, održanoj u petak, 20. studenoga, u Poreču. Riječ je o jednom od najvažnijih godišnjih događanja hrvatskog turističkog sektora, koje okuplja predstavnike državnih institucija, turističkih zajednica, hotelijere, poduzetnike i brojne turističke djelatnike.

Svečanost je donijela i veliko slavlje za Dalmaciju jer je Zadar proglašen šampionom hrvatskog turizma za 2026. godinu, osvojivši najprestižnije priznanje u konkurenciji Dubrovnika i Poreča. Pred više od 1300 sudionika dodijeljene su Godišnje hrvatske turističke nagrade, kojima se odaje priznanje najuspješnijim destinacijama, turističkim projektima, tvrtkama i pojedincima. Posebnu pozornost privukla su i priznanja za hrabrost, požrtvovnost i izniman osobni doprinos zajednici.

Split 2027. postaje središte hrvatskog turizma

Najava održavanja Dana hrvatskog turizma u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji jedna je od najvažnijih vijesti sa završne svečanosti u Poreču. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će domaćin manifestacije sljedeće godine biti Split, čime će se u grad pod Marjanom preseliti najveće nacionalno okupljanje turističkog sektora. Riječ je o događanju koje tradicionalno okuplja predstavnike vodećih turističkih kompanija, strukovnih udruženja, državnih institucija i lokalnih turističkih zajednica.

Za Split i Splitsko-dalmatinsku županiju domaćinstvo predstavlja važnu priliku za predstavljanje turističke ponude srednje Dalmacije, od obalnih destinacija i otoka do Dalmatinske zagore. Uz svečane dodjele nagrada, Dani hrvatskog turizma uključuju stručne rasprave, prezentacije, radionice i susrete ključnih ljudi turističke industrije. Domaćinstvo bi moglo dodatno pridonijeti promociji Splita i županije kao destinacije koja gostima nudi mnogo više od tradicionalnog ljetnog odmora.

Zadar pobijedio Dubrovnik i Poreč

Najvažnije pojedinačno priznanje večeri pripalo je Zadru, novom šampionu hrvatskog turizma. U završnoj konkurenciji za prestižnu titulu bili su i Dubrovnik te Poreč, no nagrada je na kraju otišla u sjevernu Dalmaciju. Nagradu je zadarskom gradonačelniku Šimi Erliću uručio predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Zadar je tako ponio titulu turističke destinacije godine, što predstavlja jedno od najznačajnijih priznanja za grad i njegov turistički sektor. Među ostalim nagrađenim destinacijama istaknuo se i Dubrovnik, koji je osvojio priznanje za najbolju otočnu odnosno obalnu destinaciju održivog turizma. Time su dalmatinski gradovi još jednom ostvarili zapažene rezultate na nacionalnoj turističkoj sceni.

Posebna priznanja Stipi Čikešu i vatrogasnom zapovjedniku Ivanu Kovačeviću

Među emotivnijim trenucima večeri bila je dodjela posebnih priznanja pojedincima koji su se istaknuli iznimnom hrabrošću i požrtvovnošću. Stipe Čikeš dobio je posebno priznanje za herojsko djelo i izuzetnu hrabrost u spašavanju ljudskog života. Njegov pothvat prepoznat je i na nacionalnoj razini, a svečanost u Poreču bila je prilika da se oda priznanje i ljudima čiji doprinos društvu nadilazi okvire turističke djelatnosti.

Posebno priznanje dobili su i svi vatrogasci Republike Hrvatske, za hrabrost, požrtvovnost te zaštitu ljudi i imovine. Nagradu je u njihovo ime preuzeo Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o priznanju koje ističe važnost vatrogasne službe za sigurnost stanovnika i gostiju, osobito tijekom turističke sezone, kada se obalna područja suočavaju s povećanim požarnim rizicima.

John Malkovich, Pete Radovich i Filip Hrgović među ambasadorima hrvatskog turizma

Posebne nagrade i priznanja „Ambasador hrvatskog turizma” ove su godine pripale trojici poznatih imena. Među dobitnicima su holivudski glumac John Malkovich, američko-hrvatski producent Pete Radovich te hrvatski boksač Filip Hrgović. Njihov doprinos međunarodnoj prepoznatljivosti Hrvatske prepoznat je kao važan dio promocije zemlje na svjetskoj razini.

Malkovich i Radovich povezani su i s međunarodnom turističkom kampanjom Hrvatske, čiji je promotivni film ostvario milijune pregleda te osvojio više međunarodnih priznanja. Film je Hrvatsku predstavio drukčijim pristupom, s naglaskom na autentičnost, ljude i doživljaj destinacije. Upravo su takvi projekti dio nastojanja Hrvatske turističke zajednice da zemlju dodatno pozicionira kao prepoznatljivu turističku destinaciju tijekom cijele godine.

Nagrada za životno djelo Zlatku Salaju, Vinkovačke jeseni najbolji događaj

Nagrada za životno djelo pripala je Zlatku Salaju, dok su godišnje nagrade „Anton Štifanić” u kategoriji pojedinaca osvojili Odete Sapač i Ivo Mravičić. U kategoriji tvrtki, ustanova i udruga priznanje je dodijeljeno njemačkoj kompaniji Europa-Park GmbH & Co. Mack KG. Riječ je o priznanjima kojima se ističe dugogodišnji doprinos razvoju, kvaliteti i međunarodnoj afirmaciji turizma.

Za najbolji turistički događaj godine proglašene su 61. Vinkovačke jeseni, jedna od najpoznatijih hrvatskih kulturno-turističkih manifestacija. Hrvatska turistička zajednica dodijelila je i tradicionalne nagrade „Čovjek, ključ uspjeha – djelatnik godine”, kojima se ističu pojedinci u 21 potkategoriji, od turističkih vodiča i agencijskih djelatnika do recepcionara, konobara i djelatnika hotelskog domaćinstva. Time je ponovno naglašena važnost ljudi koji svakodnevno rade s gostima i pridonose kvaliteti hrvatske turističke ponude.

Drugi put dodijeljena je i nacionalna nagrada „Vaš domaćin godine – LOCAL HOST”, koju je osvojila Barbara Dabo, vlasnica objekta Villa Vidonjica u Novalji. Među županijskim dobitnicima priznanja Local Host istaknuo se i Damir Srzić iz Makarske, proglašen najboljim domaćinom Splitsko-dalmatinske županije. Time je posebna pozornost posvećena obiteljskom smještaju, osobnom pristupu gostima i autentičnom doživljaju lokalne sredine.

Godišnje hrvatske turističke nagrade zajednički dodjeljuju Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska gospodarska komora. Priznanja obuhvaćaju brojne segmente turističke ponude, uključujući hotelijerstvo, kamping, gastronomiju, kulturni, aktivni, ruralni, nautički, poslovni i zdravstveni turizam. Nakon ovogodišnje završnice u Poreču pozornost turističkog sektora okreće se Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, domaćinima Dana hrvatskog turizma 2027. godine.