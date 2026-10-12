Velika vijest za putnike: Hrvatska će ove zime prvi put imati izravne letove do ove europske metropole

Hrvatski nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines ove godine donosi novost u zimskom redu letenja. Putnici će prvi put imati mogućnost izravnog putovanja između Zagreba i Madrida i tijekom dijela zimskih mjeseci, čime se proširuje ponuda letova prema jednoj od najpopularnijih europskih turističkih destinacija.

Linija Zagreb – Madrid, koja je dosad prometovala tijekom ljetne sezone, nastavit će s radom i nakon njezina završetka. Od 26. listopada 2026. do 16. siječnja 2027. zrakoplovi će na toj relaciji letjeti tri puta tjedno, ponedjeljkom, četvrtkom i subotom.

Nakon privremene stanke, izravni letovi ponovno su predviđeni od 15. do 27. ožujka 2027. godine.

Produljenje prometovanja prema Madridu pozdravili su u Turističkoj zajednici grada Zagreba, gdje ovu odluku smatraju važnim korakom prema snažnijem povezivanju hrvatske i španjolske prijestolnice.

Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld istaknula je kako izravna zračna povezanost može dodatno potaknuti dolaske španjolskih gostiju, osobito izvan tradicionalno najposjećenijih ljetnih mjeseci.

Zagreb u jesenskom i zimskom razdoblju nudi brojne kulturne manifestacije, gastronomsku ponudu i adventska događanja, što ga čini privlačnim odredištem za kraća gradska putovanja.

Upravo bi bolja dostupnost iz Španjolske mogla pridonijeti većem broju vikend-posjeta i kraćih odmora, ali i dodatno učvrstiti položaj Zagreba na španjolskom turističkom tržištu.

Izravni letovi i prema Barceloni

Madrid neće biti jedini španjolski grad s kojim će Zagreb tijekom zime imati izravnu zračnu vezu.

Croatia Airlines nastavlja prometovati i na liniji između Zagreba i Barcelone, također s tri leta tjedno.

Zrakoplovi će prema Barceloni letjeti utorkom, četvrtkom i subotom, a linija će biti dostupna od 25. listopada 2026. do 25. ožujka 2027. godine.

Zadržavanje izravnih veza s Madridom i Barcelonom putnicima otvara dodatne mogućnosti za putovanja u Španjolsku tijekom jeseni i zime, bez potrebe za presjedanjem na drugim europskim zračnim lukama.

Istodobno, bolja povezanost omogućuje jednostavniji dolazak španjolskih turista u Hrvatsku, što je posebno važno za razvoj turizma izvan glavne sezone.

Ovim potezom Croatia Airlines dodatno proširuje svoju ponudu međunarodnih linija tijekom zimskog reda letenja, a Zagreb dobiva priliku privući nove goste u mjesecima kada je turistički promet tradicionalno slabiji.