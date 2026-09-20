Velika vijest za Omišane stradale u požaru: Država im otpisuje porezne obveze, ne moraju podnositi ni zahtjev

Ljudi koji su u ogromnom požaru od 13. kolovoza na potezu Lokva Rogoznica, Mimice i Omiš ostali bez kuća, plovila ili prihoda od najma, neće morati podnositi nikakav zahtjev da im se ukinu porezne obveze. Sve će odraditi Porezna uprava po službenoj dužnosti. Zaduženja će im otpisati izravno s poreznih kartica.

U Omišu prijavljeno 48,5 milijuna eura štete

Iz Omiša se uživo u Dnevnik HRT-a javila Ivana Šilović koja je razgovarala sa zamjenikom gradonačelnika Omiša Ivanom Pivčevićem.

- Povjerenstva su krenula na teren. Imamo pet građevinskih i dva poljoprivredna tima, možda ćemo uzeti više, ako bude potrebno. Prema obrascima, procijenjena šteta je 48,5 milijuna eura. Moramo naglasiti da je među obrascima građana bilo i onih kod kojih nije bilo procjena štete. Od 760 prijava otprilike 300 objekata je prijavljeno, oko 70 obrta i poslovnih objekata, 18 OPG-ova, a ostalo su privatne kuće ili posjedi. Najveći dio štete će ići na građevinu, tj. na stambene i poslovne objekte. Ljudi se moraju spremiti za obnovu, očistiti svoje parcele. Isplate će krenuti iza Nove godine, kazao je Pivčević.

Nakon požara: Šteta velika, obnova spora

Nakon, što su, do 9. rujna, prijavili nastale štete, Omišane, čija je imovina izgorjela, obilaze stručni timovi, koji detaljno utvrđuju stanje na terenu.

Svi oštećenici s omiškoga područja obuhvaćenog katastrofalnim požarom, imali su dovoljno vremena za prijavu štete na svojoj imovini, povjerenstvu Grada Omiša za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Pet ekipa u kojima su profesionalni građevinari, statičari i agronomi, na velikom terenu ima, pune ruke posla.

Branko je u nedavnom požaru, izgubio gotovo sve.

- Šta će od toga bit, ja ne znam. Više ne vjerujem nikome. Skupio sam nešto donacija od dobrih ljudi i počet ću sam nešto radit jer ne mogu čekat ovo. Prošlo je više od mjesec dana, a dobio sam jučer 1300 Eura od grada, kaže Branko Brajić, hrvatski branitelj i invalid Domovinskog rata.

- Čovjek je na rubu egzistencije. Prodao je stan, a sad živi u tuđoj kući. Ovo je jako tužna situacija. Sve ide jako sporo. Mi imamo Grad Omiš koji je stao iza nas, ali druge službe trebaju bit puno ažurnije, ističe Goran Lović, omiški aktivist.

Prema službenim procjenama Ministarstva poljoprivrede, plamen je uništio oko 30.000 trsova vinove loze te 15 000 stabala maslina. Brojni nasadi, danas su, tek pusta zgarišta.

- Jučer je komisija za poljoprivredu izašla na teren i odradili su svoje pošteno. Sad će, iduću nedjelju izać komisija za građevinu, pa će i oni valjda odradit svoje, kaće Stipe Pešić, maslinar.

A odradili su svoje, danas i svi sudionici, velike 15. Splitske biciklijade, koji su nesebično, sve prikupljene donacije, namijenili pomoći gradu Omišu za oporavak od posljedica nedavnog požara.