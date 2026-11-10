Velika vijest za oboljele od rijetke bolesti: HZZO dao zeleno svjetlo za novi lijek, pacijentima bi trebao biti besplatan!

Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) stiže važna vijest za osobe oboljele od bulozne epidermolize, rijetke bolesti koja uzrokuje izrazitu osjetljivost kože i nastanak rana.

Povjerenstvo za lijekove HZZO-a na današnjoj je sjednici donijelo pozitivno mišljenje o uvrštavanju novog lijeka s djelatnom tvari beremagen geperpavek na listu lijekova HZZO-a.

Riječ je o lijeku namijenjenom liječenju rana kod osoba oboljelih od bulozne epidermolize.

Troškove liječenja trebao bi u cijelosti pokrivati HZZO

Prema priopćenju HZZO-a, lijek bi se trebao primjenjivati u cijelosti na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

To znači da pacijenti ne bi morali sami snositi troškove njegove primjene, no za to je potrebno ispuniti preostale korake u postupku odobravanja.

Naime, pozitivno mišljenje Povjerenstva za lijekove još ne predstavlja konačnu odluku o uvrštavanju lijeka na listu.

Konačnu odluku mora donijeti Upravno vijeće HZZO-a.

Prije konačne odluke slijedi dogovor o financiranju

Iz HZZO-a pojašnjavaju da je prije upućivanja prijedloga Upravnom vijeću potrebno ugovoriti odnose financiranja s nositeljem odobrenja za lijek.

Riječ je o postupku koji se provodi i za ostale posebno skupe lijekove.

„Lijek će se u cijelosti primjenjivati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, nakon što konačnu odluku donese Upravno vijeće HZZO-a”, navode iz Zavoda.

Današnje pozitivno mišljenje tako predstavlja važan korak prema dostupnosti nove terapije oboljelima od bulozne epidermolize u okviru hrvatskog sustava javnog zdravstvenog osiguranja.

Kada bi Upravno vijeće moglo donijeti konačnu odluku, zasad nije navedeno.