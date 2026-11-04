Velika vijest za Imotsku krajinu: Počela gradnja centra vrijednog 8,5 milijuna eura, otvara se 50 radnih mjesta

Danas je u Aržanu, na području Općine Cista Provo, započela izgradnja Centra za starije osobe i Centra za pružanje usluga u zajednici, vrijednog gotovo 8,5 milijuna eura. Novi centar pružat će smještaj i različite oblike skrbi za ukupno 275 korisnika, a njegovim otvaranjem očekuje se i oko 50 novih radnih mjesta, što će imati posebno značenje za zapadni dio Imotske krajine.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 6.747.590,06 eura bez PDV-a, a predviđeni rok izvođenja je 18 mjeseci. Centar će imati smještajne kapacitete za 98 osoba, dnevni boravak za 50 korisnika te pružati pomoć u kućanstvima za još 127 osoba.

Objekt će se sastojati od prizemlja i podruma, a uz smještajne i dnevne sadržaje imat će blagovaonicu i kuhinju koja će služiti i za pripremu obroka korisnicima izvaninstitucijskih usluga.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o važnom projektu za starije stanovništvo, posebno u dijelovima županije udaljenima od većih urbanih središta.

„Za mjesec, mjesec i pol do dva, otvorit ćemo Centar za starije osobe u Dragljanima. Taj projekt privodimo kraju, a istodobno krećemo s novim projektima. Danas smo u Aržanu, gdje realiziramo projekt vrijedan gotovo 8,5 milijuna eura. Centar će imati tri važna segmenta: smještaj za 98 osoba, dnevni boravak za 50 korisnika te izvaninstitucijske usluge za još 127 osoba koje žive u vlastitim kućanstvima na području zapadnog dijela Imotske krajine“, kazao je župan Boban.

Naglasio je kako Županija planira širiti mrežu centara za starije osobe i na druga područja.

„Rok izvođenja radova je 18 mjeseci. Nadam se da ćemo već iduće godine, i prije završetka ovog projekta, krenuti s projektima u Vrlici i na Šolti. “, poručio je Boban.

Projekt u Aržanu financirat će se prvenstveno iz vlastitih sredstava Splitsko-dalmatinske županije, raspoređenih kroz dvije godine, te dijelom iz državnih proračunskih sredstava. Župan je najavio i mogućnost korištenja europskih sredstava za buduće projekte.

„Očekujemo da će u drugoj polovici 2027. godine biti raspisan javni poziv za ovu namjenu. Budući da nas očekuju projekti u Vrlici i na Šolti, planiramo ih prijaviti za europsko financiranje“, dodao je.

Načelnik Općine Cista Provo Tomislav Šitum naglasio je kako će novi centar imati veliko značenje za lokalno stanovništvo, ali i za gospodarski razvoj zapadnog dijela Imotske krajine.

„Ovaj projekt za našu je općinu od iznimne važnosti. Kao općina ulažemo u mlade obitelji, učenike i studente, a sada pokazujemo da jednako vodimo brigu i o našim starijim mještanima. Općina Cista Provo bit će maksimalno na raspolaganju u realizaciji projekta i pomoći će u svemu što bude u njezinoj nadležnosti“, istaknuo je Šitum.

Posebno je izdvojio nova radna mjesta koja će se otvoriti zahvaljujući izgradnji i budućem radu centra.

„Prema procjenama, ovdje će se otvoriti oko 50 novih radnih mjesta, što za zapadni dio Imotske krajine itekako mnogo znači. Zahvaljujem Splitsko-dalmatinskoj županiji i svima koji su sudjelovali i koji će sudjelovati u realizaciji ovog važnog projekta“, poručio je načelnik.

Zamjenik župana Ante Šošić istaknuo je kako izgradnja centra u Aržanu predstavlja važan dio županijske politike ravnomjernog razvoja i smanjenja regionalnih razlika.

„Nastojeći smanjiti regionalne neravnoteže u razvijenosti, opredijelili smo se za ravnomjeran razvoj kao temelj svih naših politika. To znači kontinuirano ulaganje u kvalitetu života stanovnika, od slabije razvijenih područja do obale, ali i stvaranje novih gospodarskih mogućnosti. Ovim projektom istodobno povećavamo smještajne kapacitete za starije osobe i otvaramo mogućnosti zapošljavanja u Imotskoj i Cetinskoj krajini“, rekao je Šošić.

Podsjetio je i na velike potrebe za smještajem u domovima za starije osobe.

„Imamo više od 1.500 kandidata za smještaj u domovima, dok je na formalnim listama čekanja više od 6.000 ljudi. Zato ne možemo govoriti samo o mladima i demografiji, nego moramo voditi računa i o našim umirovljenicima. Nastojat ćemo za buduće projekte osigurati i europsku potporu, a naš je cilj nastaviti povećavati kapacitete i smanjivati regionalne neravnoteže“, naglasio je Šošić.

Izgradnja centra u Aržanu omogućit će dostupniju skrb za starije osobe, proširiti mrežu socijalnih usluga i otvoriti nova radna mjesta. Uz poboljšanje kvalitete života korisnika i njihovih obitelji, projekt bi trebao pridonijeti i stvaranju boljih uvjeta za ostanak stanovništva na području zapadnog dijela Imotske krajine.