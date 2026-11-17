Jedan od najpoznatijih hrvatskih MMA boraca, Ante Delija, potpisao je novi ugovor s UFC-om na četiri borbe. Ovu vijest potvrdio je tijekom gostovanja u emisiji Štoperica na Libertas televiziji, gdje je govorio o oporavku od ozljede, nastavku karijere i planovima za povratak među najbolje svjetske teškaše.

Dubrovčanin se trenutačno oporavlja od operacije prednjih križnih ligamenata koljena, zbog koje je morao otkazati planirani nastup protiv Johnnyja Walkera. Iako je riječ o ozbiljnoj ozljedi, rehabilitacija zasad napreduje dobro, a Delija je već počeo trčati.

U oporavku mu svakodnevno pomaže fizioterapeut Stijepo Jarak, s kojim radi u Dubrovniku.

Povratak planira u ožujku

Delija je otkrio kako se u oktogon nada vratiti u ožujku 2027. godine, a posebno ga privlači mogućnost nastupa na velikoj UFC-ovoj priredbi u Manchesteru.

„Potpisao sam novi ugovor na četiri borbe. Povratak u oktogon očekujem u ožujku, trebao bi biti veliki europski event u Manchesteru i nadam se da ću tamo nastupiti“, izjavio je Delija za Libertas televiziju.

Dodao je kako mu je cilj odraditi tri borbe i ostvariti tri pobjede, svjestan da se nalazi u završnoj fazi profesionalne karijere.

Iza njega su dvije uzastopne UFC-ove izgubljene borbe

Delija je posljednji put nastupio 21. veljače ove godine u Houstonu, gdje je jednoglasnom odlukom sudaca poražen od Sergeja Spivaka.

Prethodno je u studenome 2025. izgubio od Walda Cortes-Acoste u kontroverznom dvoboju, dok je UFC karijeru započeo impresivnom pobjedom protiv Marcina Tybure, kojeg je nokautirao u prvoj rundi na priredbi u Parizu.

Unatoč ozljedama i posljednjim rezultatima, novi ugovor pokazuje da Delija ostaje dio najjače svjetske MMA organizacije.

Hrvatski teškaš tijekom karijere već je prolazio kroz zahtjevne rehabilitacije, a najveći uspjeh ostvario je 2022. godine, kada je osvojio PFL-ov turnir teške kategorije i nagradu od milijun dolara.

Sada mu je glavni cilj potpuno se oporaviti i spreman dočekati povratak u oktogon, koji bi se, prema njegovim željama, mogao dogoditi već sljedećeg proljeća.