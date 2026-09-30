VELIKA VIJEST ZA BRAČANE Nakon razornih požara stiže pomoć: Do 1.500 eura mjesečno po radniku

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o proširenju mjere „Potpora za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca pogođenih posljedicama požara“, čime se mjera, uz područje Grada Omiša, proširuje i na područja otoka Brača koja su tijekom rujna 2026. godine bila pogođena požarima. Mjerom se poslodavcima koji ispunjavaju propisane uvjete, a kojima je zbog požara uništen ili oštećen poslovni prostor, oprema, zalihe ili druga imovina, omogućuje očuvanje radnih mjesta do ponovne uspostave poslovanja. Potpora iznosi najviše 1.500 eura mjesečno po radniku, a namijenjena je prvenstveno poduzetnicima koji posluju u djelatnostima turizma i ugostiteljstva.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osigurat će potporu za naknadu troška plaće radnicima zaposlenima prije 10. rujna 2026. godine na temelju ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Potpora će se isplaćivati u iznosu do 1.500 eura mjesečno po radniku, a isplate su planirane do svibnja 2027. godine. Prijave za korištenje mjere mogu se od 21. rujna 2026. podnijeti online putem stranice mjere.hzz.hr najkasnije do 30. listopada 2026. godine. Djelatnici HZZ-a na raspolaganju su potencijalnim korisnicima za pomoć pri podnošenju zahtjeva i prikupljanju potrebne dokumentacije. Odluku o proširenju mjere donijelo je Upravno vijeće HZZ-a, nastavljajući s provedbom interventnih mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta u izvanrednim okolnostima, nakon mjera provedenih tijekom pandemije COVID-19 i na područjima pogođenima potresima.