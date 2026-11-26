Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Splitsko-dalmatinska županija i Vodovod i odvodnja Brača i Hvara d.o.o. sklopili su Sporazum o osiguranju poslovnog prostora i dugoročnom sufinanciranju zakupnine za potrebe poslovnog prostora Centra „Juraj Bonači“ u Supetru na otoku Braču.

Uime Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Sporazum su potpisali ministar Alen Ružić, uime Splitsko-dalmatinske županije župan Blaženko Boban, uime Vodovoda i odvodnje Brača i Hvara direktor Petar Anibalović, a uime Centra „Juraj Bonači“ ravnateljica Snježana Čotić.

Sporazumom se omogućuje desetogodišnji zakup poslovnog prostora Centru „Juraj Bonači“ u Supetru, koji će u svojoj ukupnoj površini od 715 m2 služiti za korištenje socijalne usluge boravka djeci, odnosno učenicima, s teškoćama u razvoju od 7. – 21. godine, odraslim osobama s invaliditetom te onima iznad 21. godine s poremećajem iz spektra autizma.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Sporazumom se obvezalo na sufinanciranje zakupnine u 75-postotnom iznosu, dok će Splitsko-dalmatinska županija sudjelovati s 25-postotnim udjelom za zakupninu Vodovodu i odvodnji Brača i Hvara. Prostori se nalaze u suterenu i prizemlju poslovne zgrade Vodovoda u Supetru na Braču.

„Socijalna skrb na otocima, posebno za djecu, je izuzetno bitna, kao što je i dostupnost usluga, rana intervencija, a kasnije i terapija“, rekao je ministar Ružić tom prilikom. „Centar „Juraj Bonači“ vrijedan je partner Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i predstavlja jednu od perjanica u pružanju usluga po razini kvalitete i opsega socijalne skrbi“, dodao je.

Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ javna je ustanova socijalne skrbi sa sjedištem u Splitu, osnovana 1971. godine, čiji je osnivač Republika Hrvatska. Riječ je o ustanovi koja pruža odgojno-obrazovne i socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju te odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i poremećajima iz spektra autizma. Uz provedbu programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja, omogućuje i ranu razvojnu podršku, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, stručnu procjenu, boravak, smještaj i organizirano stanovanje. Sa sjedištem u Splitu, Centar djeluje i putem Podružnice Sinj, Područnog odjeljenja Makarska te dislocirane jedinice Firule, a svoje usluge pruža i na otocima Braču i Hvaru. Takvom teritorijalnom zastupljenošću i razvojem izvaninstitucionalnih usluga Centar nastoji osigurati što dostupniju stručnu podršku korisnicima i njihovim obiteljima, neovisno o mjestu stanovanja.

Ovaj Sporazum predstavlja ogledni primjer kvalitetne suradnje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike s lokalnom i regionalnom samoupravom i Centrom „Juraj Bonači“, s ciljem ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga i unapređenja podrške djeci i osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima.