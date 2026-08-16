Velika vijest u Dalmaciji: Projekt trajektne luke vrijedan 45 milijuna eura dobio lokacijsku dozvolu

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uputio je čestitku stanovnicama i stanovnicima Staroga Grada povodom Dana grada i blagdana svetoga Roka, pritom istaknuvši važan projekt proširenja i uređenja trajektne luke, vrijedan 45 milijuna eura. Boban je naglasio kako Stari Grad, jedan od najstarijih gradova na hrvatskoj obali, svoju budućnost nastavlja graditi oslanjajući se na bogatu povijest, tradiciju i kulturnu baštinu.

"Stari Grad je grad bogate povijesti, tradicije i kulturne baštine, a njegova vrijednost i značaj vidljivi su kroz brojne projekte i aktivnosti koje se provode za njegov daljnji razvoj", poručio je župan.

Lokacijska dozvola za veliki projekt trajektne luke

Posebno je izdvojio vijest o dobivanju lokacijske dozvole za proširenje i uređenje trajektne luke. Vrijednost projekta iznosi 45 milijuna eura, a njegovom realizacijom trebala bi se dodatno unaprijediti prometna povezanost Staroga Grada i otoka Hvara. "Riječ je o važnom projektu koji će dodatno unaprijediti prometnu povezanost i kvalitetu života na otoku", istaknuo je Boban.

Župan je čestitao i ovogodišnjim laureatima, ističući njihov rad i doprinos lokalnoj zajednici. "Njihov trud, rad, humanost i doprinos lokalnoj zajednici primjer su svima nama kako se svojim djelovanjem može graditi bolja zajednica", poručio je.

Županija najavljuje nastavak potpore Hvaru

Boban je naglasio kako će Splitsko-dalmatinska županija i u budućnosti nastaviti pružati potporu projektima na Hvaru. "Splitsko-dalmatinska županija i dalje će biti snažan partner i potpora cijelom otoku Hvaru u realizaciji važnih projekata", istaknuo je.

Čestitku povodom Dana grada i blagdana njegova zaštitnika zaključio je porukom stanovnicima Staroga Grada i cijeloga otoka. "Neka sveti Roko čuva Stari Grad, njegove stanovnike i cijeli otok", poručio je župan Blaženko Boban.