Velika vatrogasna bitka na Visu: Požar kod Komiže gase deseci vatrogasaca i četiri kanadera

U tijeku je gašenje požara otvorenog prostora na području Podhumlja kod Komiže na otoku Visu. Vatra je buknula sinoć, 28. lipnja, u 22:29 sati, kada je Županijski vatrogasni operativni centar Splitsko-dalmatinske županije zaprimio dojavu o požaru.

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Prema dostupnim informacijama, požarom su zahvaćeni nisko raslinje i šuma, a površina opožarenog područja zasad nije procijenjena.

Na terenu 70 vatrogasaca

Na gašenju požara angažirano je 70 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila iz Operativnog područja Vis, odnosno DVD-a Komiža i DVD-a Vis.

Zbog zahtjevnog i teško pristupačnog terena, u ranim jutarnjim satima zatražena je pomoć iz zraka. Najprije su na požarište upućena tri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, a nakon njihova dolaska zatražena je i pomoć četvrtog kanadera.

S kopna stiže dodatna pomoć

U pomoć lokalnim vatrogascima s kopna će se na otok Vis uputiti još 35 vatrogasaca s osam vozila.

"Aktivno se radi na požarištu. Objekti nisu ugroženi. Od jutros vatrogascima pomoć pružaju zračne snage, što će olakšati gašenje požara na teško pristupačnom terenu", rekao nam je zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

Gašenje požara i dalje traje.