VELIKA VATRENA BUKTINJA U DALMACIJI Požar progutao 6.000 kvadrata, uzrok vjerojatno pirotehnika

Veliki šumski požar koji je noćas izbio na dubrovačkoj Gorici lokaliziran je nešto prije 2 sata. Vatra je zahvatila oko 6000 četvornih metara površine, piše Dubrovački dnevnik.

Borba s vatrom na strmom terenu

Iz Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci izvijestili su da je najzahtjevniji bio južni dio požarišta prema moru, gdje je teren strm, stjenovit i nepristupačan. "Situacija je bolja, ali dio prema moru i dalje je problematičan pa je stigao i brod 'Orlando'. Izgledalo je zaista ozbiljno", izjavio je oko ponoći županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Uzrok požara vjerojatno pirotehnika

Prema prvim neslužbenim informacijama, požar je navodno izazvalo korištenje pirotehničkih sredstava. U Ulici Josipa Kosora, nedaleko od požarišta, pronađena je ambalaža pirotehnike. Građani su također dojavili da su čuli zvukove nalik eksplozijama.

Intervencija vatrogasaca i policije

U gašenju požara u Ulici od Gorice sudjelovala su 22 vatrogasca iz JVP Dubrovački vatrogasci sa sedam vozila i četiri vatrogasca iz DVD-a Zaton. Angažiran je i vatrogasni brod Orlando. Policija je tijekom intervencije zatvorila promet na tom području iz smjera Hladnice i od zgrade Centra 112, a prolaz je bio dopušten samo stanarima.