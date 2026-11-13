Velika ulaganja u sanaciju odlagališta otpada: Gotovo 21 milijun eura za šest lokacija, među njima i jedna na Braču

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odobrilo je sufinanciranje sanacije šest zatvorenih odlagališta neopasnog otpada diljem Hrvatske, među kojima je i odlagalište Košer u općini Pučišća na otoku Braču. Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 20,9 milijuna eura, a čak 17,63 milijuna eura bit će osigurano iz bespovratnih sredstava. Cilj ulaganja je smanjiti negativan utjecaj nekadašnjih odlagališta na okoliš te zaštititi tlo, vodu i zdravlje stanovništva.

Kako je priopćilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, sredstva su odobrena u sklopu poziva za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a projekti će se provoditi u skladu s nacionalnim ciljevima gospodarenja otpadom.

Među šest odlagališta i Košer u Pučišćima

Odobrenim projektima obuhvaćeno je šest lokacija u različitim dijelovima Hrvatske.

Riječ je o odlagalištu Jadrin grm u Općini Novigrad Podravski, odlagalištu Klepa u Općini Peteranec, Hatačanova u Općini Virje, Košer u Općini Pučišća, Gubaševo u Gradu Zaboku te Bukovina u Gradu Čazmi.

Za Dalmaciju je posebno značajno što je među odobrenim projektima i sanacija odlagališta Košer na otoku Braču.

Time je Pučišćima omogućeno korištenje bespovratnih sredstava za sanaciju zatvorenog odlagališta, što predstavlja važan korak prema smanjenju njegova mogućeg utjecaja na okoliš.

Pojedinačni iznosi odobrenih sredstava za svako od šest odlagališta nisu navedeni u priopćenju Ministarstva.

Cilj je zaštititi podzemne i površinske vode

Sanacija zatvorenih odlagališta nije važna samo zbog uređenja prostora na kojem se nekada odlagao otpad.

Iz Ministarstva ističu da se provedbom projekata želi spriječiti daljnje onečišćenje okoliša te smanjiti rizik od širenja štetnih tvari.

Poseban naglasak stavljen je na zaštitu podzemnih i površinskih voda, koje mogu biti izložene onečišćenju tvarima nastalima tijekom rada odlagališta.

Osim toga, sanacijom se nastoje smanjiti emisije stakleničkih plinova, čime se pridonosi ciljevima zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena.

Projekti su dio provedbe Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine, kojim je predviđeno povećanje broja saniranih zatvorenih odlagališta neopasnog otpada.

Bespovratnim sredstvima pokriva se 85 posto prihvatljivih troškova

Ukupna vrijednost šest odobrenih projekata iznosi 20,9 milijuna eura, od čega je za sufinanciranje predviđeno 17,63 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Poziv za dodjelu sredstava objavljen je 6. veljače 2026. godine, a za njegovu provedbu osigurano je ukupno 18 milijuna eura.

Sredstva dolaze iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., koji omogućuje financiranje projekata usmjerenih na zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom.

Prema uvjetima poziva, moguće je sufinancirati do 85 posto ukupnih prihvatljivih troškova pojedinog projekta.

Rok za dostavu projektnih prijedloga istekao je 4. rujna ove godine.

Važan korak prema sanaciji zatvorenih odlagališta

Odobravanje sredstava predstavlja važan financijski preduvjet za sanaciju šest lokacija na kojima se nekada odlagao neopasni otpad.

Iako je riječ o zatvorenim odlagalištima, njihov utjecaj na okoliš može se nastaviti i nakon prestanka odlaganja, zbog čega je potrebna odgovarajuća sanacija.

Ministarstvo ističe da je cilj povećati broj saniranih lokacija i smanjiti rizike povezane s nekadašnjim odlaganjem otpada.

Za Brač je posebno važna činjenica da je među odobrenim projektima i odlagalište Košer u Pučišćima, čija će sanacija biti dio ovog investicijskog ciklusa vrijednog gotovo 21 milijun eura.