Velika tuga za obitelj prerano preminule Kristine: "Ova tragedija ne treba komentare, iza sebe je ostavila šestero djece"

U dubokoj boli obitelj je potvrdila tužnu vijest da je 30. kolovoza 2026. godine preminula Kristina Kovačević Hitrec, poznata javnosti kao autorica 'Mamin blog'.

Vijest je objavljena na njezinoj službenoj stranici, koju prati više od 110 tisuća ljudi.

Kristina je iza sebe ostavila šestero djece i obitelj koja se sada suočava s nezamislivom boli i gubitkom.

- U dubokoj boli javljamo da nas je 30.8.2026. zauvijek napustila Kristina Kovačević Hitrec- stoji u objavi.

Obitelj je zamolila javnost da u ovim najtežim trenucima poštuje njihovu privatnost.

- Ako možete, pomolite se za njih i budite im podrška u danima koji dolaze -poručili su.

Posebno su zamolili da se o tragediji ne ostavljaju komentari.

- Ova tragedija ne treba komentare. Potrebni su tišina, razumijevanje i molitva.

O vremenu i mjestu posljednjeg ispraćaja obitelj će javnost obavijestiti naknadno.

Počivala u miru.