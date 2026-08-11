Velika tuga u Imotskoj krajini: Preminula Irena Lozo, emotivnim porukama opraštaju se od nje

Tužna vijest pogodila je Imotsku krajinu. Preminula je Irena Lozo, dugogodišnja tajnica Udruge veterana 4. gardijske brigade i članica Kluba djece veterana 4. gardijske brigade.

Od Irene su se emotivnom porukom oprostili članovi Udruge, istaknuvši koliko je svojim radom, predanošću i osobnošću značila njihovoj zajednici.

Nazvali su je „srcem i dušom“ Udruge te njihovim „ditetom“, poručivši kako će njezin odlazak ostaviti veliku prazninu među svima koji su je poznavali i s njom surađivali.

Posljednji ispraćaj Irene Lozo održat će se 11. kolovoza 2026. godine u 17.30 sati na mjesnom groblju svete Ane u Imotskim Poljicima.

Emotivni oproštaji od Irene

Od Irene su se oprostili i iz udruge „Nismo same“, koja pruža podršku ženama oboljelima od karcinoma.

Prisjetili su se zajedničkog sudjelovanja u snimanju spota „Ne odustajem“, navodeći kako će im upravo taj trenutak ostati trajna uspomena na Irenu.

U oproštajnoj poruci opisali su je kao plemenitu mladu ženu koju su krasile dobrota i nježnost.

Vijest o njezinoj smrti izazvala je brojne izraze tuge i sućuti, a od Irene se opraštaju prijatelji, poznanici i članovi zajednica čiji je dio bila.