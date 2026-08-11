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Velika tuga u Imotskoj krajini: Preminula Irena Lozo, emotivnim porukama opraštaju se od nje

Od Irene su se emotivnom porukom oprostili članovi Udruge

Tužna vijest pogodila je Imotsku krajinu. Preminula je Irena Lozo, dugogodišnja tajnica Udruge veterana 4. gardijske brigade i članica Kluba djece veterana 4. gardijske brigade.

Od Irene su se emotivnom porukom oprostili članovi Udruge, istaknuvši koliko je svojim radom, predanošću i osobnošću značila njihovoj zajednici.

Nazvali su je „srcem i dušom“ Udruge te njihovim „ditetom“, poručivši kako će njezin odlazak ostaviti veliku prazninu među svima koji su je poznavali i s njom surađivali.

 

Posljednji ispraćaj Irene Lozo održat će se 11. kolovoza 2026. godine u 17.30 sati na mjesnom groblju svete Ane u Imotskim Poljicima.

Emotivni oproštaji od Irene

Od Irene su se oprostili i iz udruge „Nismo same“, koja pruža podršku ženama oboljelima od karcinoma.

Prisjetili su se zajedničkog sudjelovanja u snimanju spota „Ne odustajem“, navodeći kako će im upravo taj trenutak ostati trajna uspomena na Irenu.

U oproštajnoj poruci opisali su je kao plemenitu mladu ženu koju su krasile dobrota i nježnost.

Vijest o njezinoj smrti izazvala je brojne izraze tuge i sućuti, a od Irene se opraštaju prijatelji, poznanici i članovi zajednica čiji je dio bila.

 

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