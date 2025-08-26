VELIKA TUGA U CENTRU SPLITA Umro je Frane Delić Cipa, poznati ugostitelj i glazbenik

Sinoć je iznenada preminuo Frane Delić Cipa, poznati splitski ugostitelj i vlasnik restorana Pinku Fish & Wine na Obrovu u neposrednoj blizini peškarije.
Uz ugostiteljstvo, Delić Cipa ostavio je trag i na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je član benda Wizard Of Stone Mountain, a svirao je i u pratećem live bendu Sinovi, koji je nastupao s Alejuandrom Buendijom (Sašom Antićem iz TBF-a).
Bio je jedan od pokretača, organizatora i volontera festivala xSTatic, a splitska publika pamti ga i kao promotora te DJ-a.
Iskrena sućut obitelji i prijateljima.
