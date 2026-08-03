Velika transformacija podno Klisa: Jedan kvart uskoro dobiva potpuno novo lice

Mezanovci bi u idućem razdoblju trebali dobiti niz novih javnih sadržaja koji će potpuno promijeniti izgled i funkcionalnost ovog naselja na području Općine Klis. Završeno je idejno rješenje za izgradnju novog dječjeg vrtića, igrališta i multifunkcionalne dvorane, objavio je načelnik Općine Klis Jakov Vetma.

Idejni projekt trebao bi biti gotov za pet tjedana

Prema njegovim riječima, u sljedećih pet tjedana trebao bi biti dovršen i idejni projekt, nakon čega će Općina Klis Splitsko-dalmatinskoj županiji poslati zahtjev za darovanje zemljišta potrebnog za realizaciju projekta. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa slijedi postupak ishođenja građevinske dozvole, čime bi se stvorili uvjeti za početak izgradnje novih sadržaja.

Novi vrtić, igralište i dvorana

Projektom je predviđena izgradnja dječjeg vrtića, igrališta te multifunkcionalne dvorane koja bi trebala služiti stanovnicima različitih dobnih skupina i omogućiti održavanje sportskih, društvenih i drugih aktivnosti. Riječ je o zahvatu kojim bi Mezanovci dobili prijeko potrebne javne sadržaje, osobito namijenjene djeci, mladima i obiteljima.

Ilijin potok postaje pješačka zona

Vetma je najavio i druge infrastrukturne zahvate koji bi se trebali provesti tijekom aktualnog mandata. Među njima su izgradnja nove prometnice, uvođenje sustava kontrole parkiranja te prenamjena područja Ilijinog potoka u pješačku zonu. "Mezanovci će u ovom mandatu dobiti potpuno novi i puno uređeniji izgled", poručio je načelnik Općine Klis Jakov Vetma.